《中國圍棋回眸》系列連載，回顧新中國圍棋發展歷程中的種種，每周三更新。

連載五。 1974，「聶旋風」到來在即

就在沈果孫和坂田榮男完成那場註定被銘記在中國圍棋史冊的對局時，在當時的中國圍棋集訓隊里，還有一位二十一歲的少年人，在這一年的中日對抗賽中，他也同樣上了場，並且和號稱「天煞星」，後來在日本棋壇叱吒風雲的加藤正夫完成了一場對局。

比賽的結果，是中盤負，只是，二十六歲的加藤看著面前比自己小了五歲，在棋壇了無名聲的年輕人，又會不會想到，就是這個名叫聶衛平的棋手，將會在僅僅三年之後，如疾風迅雷一般吹過日本棋壇，並且在更久遠的時間里，成為中日圍棋擂台賽上一人守一國，連挑日本十一位國手依舊屹立不倒的「棋聖」？

白雲蒼狗，或許圍棋的魅力也正在於那些永遠鮮活的可能性，曾經意氣風發的少年身影，用棋子寫下的黑白故事，終將在半個世紀后成為無數人心馳神往的英雄傳說，少年子弟江湖老，江湖之中，卻依舊代代少年。

進入國家集訓隊之前的幾年，對於青年聶衛平而言，大概是並不愉快的回憶。當陳祖德、吳淞笙等新中國第一代國手們在北京市第三通用機械廠陪伴著鉗台和銼刀的時候，十七歲的聶衛平離家千里，坐了三天三夜的火車，遠赴北大荒。在回憶這一段日子時，聶衛平這樣說，「我跟誰也沒說話，悶坐到嫩江，再坐車到山河農場」，「那時候就覺得，這一去可能就回不來了」。

親友，師長，事業，愛情，上天似乎給他開了一個太殘忍的玩笑，要在短短的時間里，把那些所有正在手中和觸手可及的美好剝離掉。父母成為了「走資本主義道路的當權派」，被打倒了；圍棋道路上的啟蒙恩師，曾經的「北派名手」，在瀨越憲作先生將中國棋手中分為九等時被列入「第七等」，僅次於吳清源、王子晏、劉棣懷三人的雷溥華先生，更是沒能逃開這場浩劫，被造反派活活打死；另一位師長，常年和劉棣懷並稱海內，在建國之後也連續拿下全國冠軍的過惕生先生，則在一番周折之後被發配去了體校看大門；而他一直喜歡著的圍棋事業呢？常去的北京棋社被查封了，叱吒風雲的圍棋國手們，或者被打倒，成為了「反動學術權威」，或者正在工廠和鄉野接受著改造，已經逐漸追趕上世界最高水平的中國棋壇，此刻，正是愁雲慘霧，萬馬齊喑。

而在北大荒的寒涼凜冽淬鍊著聶衛平的時候，正在迎接他的，還有「有生以來感情上遭受的第一次嚴重打擊」，曾經愛戀著的姑娘，去了東海艦隊當兵，而在聶衛平瞞著家人，取道山西，終於一路尋到青島，見到熟悉又陌生的心上人時，得到的回復卻是，「你應該回學校鬧革命，別在外邊來回晃了」。少年愛戀最難言，只是鏡花水月成空的剎那，也只有把一切的蒼茫心事，拋向更遼遠的黑土荒原。

兩千年前，孟子寫下了這樣的句子，「故天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，增益其所不能」，文王拘而演周易，仲尼厄而作春秋，屈原放逐，乃賦《離騷》，左丘失明，厥有國語，那是「倜儻非常」之人，在上天開出的一個個殘忍玩笑面前，將自己的生命力和才情揮灑到極致的光華燦爛，是胸有塊壘無酒可澆，卻依舊不甘於俯首，只有把那萬千鬱結萬千愁腸盡付外物的無可奈何。

還記得比聶老小了四歲的趙治勛九段說過的話嗎？「圍棋不過如此，但我也只有圍棋」。

是中國圍棋和聶衛平先生的共同幸運，在那些苦悶彷徨前路難期的日子里，聶衛平依舊選擇了圍棋，圍棋，也一如既往的鍾情於這個當時忙碌著「起豬圈」的年輕人。時光流轉了幾十個春夏，當皺紋終究爬上翩翩少年郎的面頰，那些塵煙舊事，也慢慢變成言語里淺淺淡淡提起的曾經。回憶起北大荒的日子時，聶衛平說，黑龍江天高地闊的強烈感受，使得他感到棋盤更加廣闊了。而聶衛平的棋力，也確實在那些苦難年月里慢慢的攀上了中國棋壇的峰巔。

如果說在北大荒的生活，鍛煉的是作為「道」的心胸情懷，那麼作為「術」的棋盤技藝，則和北京第三通用機械廠又一次的聯繫在了一起。文革後期，聶衛平從山河農場回到北京，和正在這裏做工人的陳祖德、吳淞笙等國手們成為了對局的棋友，紋枰廝殺，纏鬥不休。聶衛平把這段日子稱為自己「學習圍棋最狂熱的時期」，「除了訓練比賽，我把所有的業餘時間都用來下棋，星期六都不回家，只要有人奉陪，我能從早上一直下到深夜。」而也正是在這樣的日子里，聶衛平逐漸的發現，「除了陳祖德，我對其他幾位國手已經略佔優勢了」。

十年浩劫的時期，當日本棋手們在一次次鎂光燈下光采熠熠的頭銜戰里提升著自己的圍棋水平時，中國棋手們，也正是因為那些始終堅持著的對於圍棋的熱愛，用這些在工廠中完成的無法記錄沒有棋譜只剩下回憶錄里幾筆墨痕的對局們，在寒涼的年月里延續著中國圍棋綿長驕傲的堅韌脈絡，也為中國圍棋的下一代領軍人，鋪好了傳承火炬的道路。

在完成了和以坂田榮男為團長的日本圍棋代表團的對戰後，1974年4月，中國圍棋代表團訪問日本，暮色將退，晨光熹微，中國圍棋終於從漫漫長夜中掙脫，逐漸回歸了正軌，也正是在這一場交流賽中，吳淞笙六勝一負，並且擊敗了剛剛從坂田榮男手中奪過「十段」頭銜的橋本昌二九段。日本「十段」，連續第二年在面對中國棋手時出現敗局。可是，對於本來已經被列入代表團名單的聶衛平來說，卻迎來了當頭一棒——山河農場拒絕為他政審，並且嚴令必須回去「抓革命，促生產」。於是，在其他國手們遠赴東瀛，迎接著中國圍棋的新時代時，聶衛平卻只能在北大荒的春天裡，繼續「起豬圈」，等待著改變命運的機會到來。

還好，這一次，他沒有等太久。6月，他被上調到哈爾濱，準備參加1974年的全國圍棋個人賽。而這一年，離上一次的全國圍棋個人賽，已經足足過去了八年時間，彼時拿下冠亞軍，風華無雙的陳祖德和吳淞笙，已經從二十多歲的弱冠青年，步入到了而立的年歲。

時光只解催人老，一代新人替舊人。十六年前的全國圍棋個人賽上，陳祖德殺進前三，宣告著「陳吳時代」的足音已然漸行漸近，而十六年後，聶衛平拿到的，是和當年的前輩同樣的戰績，第三名。

對於志在冠軍的聶衛平而言，第三名的成績，當然是無法讓人滿意的，但是，在那時，他距離已經在中國棋壇執牛耳太長時間的陳祖德，依舊有著一些距離，可能不在棋盤技藝上，而在心理層面。聶衛平說，「沒有和陳祖德比賽過的人，是很難想像他在盤上那種咄咄逼人的威勢是如何壓得人喘不過氣來的」，那是悠遠時光里，能開創一個時代的紋枰豪傑所應該有的浩蕩氣場。81手匆匆落敗，幾乎從第一個局部纏鬥開始，聶衛平就敗的潰不成軍，睡眠不足和思想包袱之下，22歲的聶衛平，也只有把對冠軍的渴望，寄託於尚且茫然未知的未來。

不過，這是聶衛平第一次在中國圍棋的光輝歷史里寫下自己的名字，而在此後的年月里，這本史書，將因為這個名字，掀起波瀾萬千。

1974年中國圍棋大事錄：

1974年4月，中國圍棋代表團訪問日本 （團長：陳淇，成員：陳祖德、吳淞笙、王汝南、黃德勛、華以剛、邱鑫、陳慧芳，總戰績25勝2和29負，其中，吳淞笙6勝1負，並擊敗日本「十段」橋本昌二）

1974年夏，全國圍棋個人賽（前六名陳祖德、曹志林、聶衛平、王汝南、羅建文、黃德勛）

1974年11-12月，日本圍棋代表團訪問中國 （團長：宮本直毅，成員：宮本直毅、倉橋正藏、苑田勇一、柳內美惠子、久保勝昭、村上文祥、三浦浩、中園清三，總戰績，中方30勝2和24負，其中，聶衛平擊敗宮本直毅九段）

（未完待續）

（謝天舒）

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