日本媒體報導，今年3月的世界棒球經典賽（WBC）大谷翔平恐怕無法以投手的身分上場，火腿隊已向日本職棒聯盟表明了這件事。

火腿隊目前正在亞歷桑納州進行春訓，監督栗山英樹表示去年總冠軍賽時，大谷翔平即出現右腳踝疼痛的狀況，日本隊對墨西哥、荷蘭的對抗賽，再次復發，雖然他拚命地調整，但仍舊沒有改善，讓火腿隊非常傷腦筋。

今天，栗山英樹頭大谷翔平討論之後，做出最後決定，就是讓大谷翔平在經典賽中，只能以打者身分上場，不能擔任投手。而且，大谷翔平能否趕上開季，也是未知數。

當然，日本隊還會觀察大谷翔平的狀況，畢竟離經典賽開打，還有一個月的時間。

2015年底的世界棒球12強賽，大谷翔平對韓國隊的兩場比賽，都有很精采的表現，如果大谷翔平真的無法擔任投手，對日本隊來說，將是個很大的損失。