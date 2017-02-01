無損己身為觀念 髓緣之愛展良能



(中央社訊息服務20170201 09:00:24)今日【環保愛地兒】要說著一段大愛感恩科技同仁捐髓故事。談到骨髓一直一來都是一種配對因緣，因其機率比例，血型種種應相符合等等，而成為一種可遇不可求的因緣，然而「救人一命，無損己身」正確觀念的建立，則使骨髓醫療需求露出點點曙光。 主持人點點好奇的問及，如何捐髓好因緣(談捐髓的方式與過程)，同仁許育仁分享：「當初在參與建檔的同時，其實就想著一定能讓人『配對上』才能救人，而幾乎從沒想過是去『建檔』這件事，而是想著建檔就是配對，我想正因為如此才能在算短短幾年配對成功。」



接到配對通知後的心情與身體準備(進補,運動..等)？「當初在配對上接到師姑第一次來電時，想著好驚奇，覺得神奇，但事後想想其實人命關天，應該把這分驚奇，神奇放在之後授隨者的醫療康復上，因為其實與病魔抗爭的他們才是最辛苦的。」



「而此次捐骨髓，由我們中正區師姑師伯陪伴，其中大學時期的懿德媽媽也剛好陪伴我，而我也才更知道慈濟志工平時是多麼的忙碌，光一個人的捐髓，從身體檢查，打針花時間花車程等等都是一路的陪伴。」



「師姑伯都有準備芝麻、補湯、紫米粥等，一路上都是受人照顧居多，自己也從很害怕打針，完全不喜歡針頭扎在身上的感覺，而打到後來也有點麻痺了，但一看到針頭還是怕怕的」



此次捐隨的收穫，一路上聽師姑伯講骨髓的種種實際案例，也學習到很多知識，這次捐髓自己收穫其實是更多，也發覺到原來因緣是看得見的，這個因緣是一路上從自己心裡的想法開始到配對上，而後慈濟志工的陪伴，醫生、科技（週邊血）的技術參與，到證嚴上人的祝福等等，才圓滿了這因緣。



「是看得見過去的因緣：因證嚴上人沒放棄成立骨髓中心，才有現在這一塊的參與；也看得到未來的因緣：授髓者的康復，一家庭，家族的平安等等讓我清楚，因緣就很像一條線，有因、有果的邏輯，因緣其實是可以看見的，因緣並不見得是虛無飄渺的東西，也看你要不要去拉這條線。」



捐髓次日來到精舍分享心得與陳玲美師姑、秀環師姑、姊姊，以及炳堯師伯，來到精舍接受精舍師父祝福，透過行動，相信每個人都可以透過參與發揮良能。



大愛感恩科技 台北市內湖區報導



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