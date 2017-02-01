記者簡勇鵬／雲林報導

鐵路警察斗六派出所長林啟信，感念今年在斗南二重溝老家輪值的六房媽神威庇祐，今日在紅壇公私兼顧，發放自掏腰包訂製的500個開運金幣，並在現場宣導鐵道安全，和信眾分享六房媽的庇佑福報。

神威顯赫擁有廣眾信眾的六房媽，今年適逢在斗南鎮明昌里二重溝輪值，而老家在紅壇附近的鐵路警察局斗六派出所長林啟信，欣喜六房媽每30年才得在老家輪值，同時感念六房媽神威顯赫保民福祉，讓其家庭和樂平安，於是自掏私房錢訂製500個六房媽祖神像和金雞圖案錢母，今天上午在紅壇分送給信徒，保祐信眾身體健康工作順利賺大錢，同時公私兼顧，也在現場用麥克風，向信眾宣導交通安全和預防犯罪，叮囑車輛在平交道拋錨或塞車無法動彈，應盡速按「緊急按鈕」，另外車站人多候車時要注意自身安全。

鐵警斗六所長林啟信指出，到場民眾只要在「鐵路警察局台中分局斗六派出所」的臉書按讚，就可以免費領取「六房媽開運金幣」一枚，再向六房媽祈福過火即可，所以500個開運錢母廣受民眾喜愛，不一會就全部發送出去，所以他將再增訂200個開運錢母，希望能配合台灣燈會的盛會期間，擇日再分送給有緣人。