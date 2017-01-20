7年沒過節 小胖唱遍華人圈大發過年財NOWnews今日新聞 (2017-02-01 08:00)
過年是一年一度全家團聚的重要時刻，遊子們此時都將歸巢享受家庭的溫暖。但歌手林育羣（小胖）卻以許久未能在這個重要節日與家人們同慶。小胖自出道以來，已連續6、7年都在海外巡演，原本以為今年可以重溫家族旅遊的歡樂，卻在靠近年節前又接獲表演邀約，以工作為重的小胖只能再度缺席，計畫年後再安排出遊補償媽媽內心的失落。
身為娛樂大眾的藝人，別人放假就是他們忙碌的時刻。擁有驚人美聲的小胖，無庸置疑是過年表演節目的搶手貨，年年受邀至海外各地獻唱，「哪裡有華人就往哪裡去。」澳門、新加坡，甚至遠至美國賭城，他都曾表演過。某次年節在美國一個禮拜接了四場演出，從洛杉磯到拉斯維加斯，奔走四個城市，扣掉車程與彩排時間，可以休息喘息的時間少之又少，深怕喉嚨累壞影響下一場演出。
不過在過年期間演出也有好處，有次他與香港知名女歌手兼主持人「肥媽」瑪俐亞（Maria Cordero）合作演出，台下觀眾皆會應景準備許多5元美金小紅包，在歌手下台互動時送上討個喜氣，金額雖不多，累積起來也相當可觀，小胖透露一場約可拿到上百個紅包，開心分享給梳化、助理等工作人員分紅。最讓小胖印象深刻的，是當他在與觀眾互動，一個一個親切合照接過紅包時，肥媽早已橫掃全場，紅包一把抓，還搞笑地塞進胸口禮服內，高聲呼喊小胖趕緊一起搜刮紅包，讓小胖看得目瞪口呆，相當欽佩肥媽的豪邁。
每年從尾牙、跨年一直到農曆春節這段「旺季」，累積演出酬勞約可佔全年收入達百分之四十，相當驚人，也是相當重要的收入來源。因為犧牲了年節休假，小胖才有能力包出五位數的大紅包慰勞媽媽，今年體恤媽媽辛勞，跟妹妹一起安排了專業清掃人員承包年節大掃除，還預訂好整套餐廳年菜，要讓媽媽過個輕鬆的好年。小胖表示，因為今年原本說好放假卻無奈放鳥，讓媽媽有些失落，跟妹妹商量好過完年要找個時間帶全家出遊，補過新年假期。
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