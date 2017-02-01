上一屆世界棒球經典賽，中華隊挾地主優勢挺進八強，中日大戰創造了台灣有線電視史上的單一節目最高收視率。今年三月六號開打的第四屆世界棒球經典賽，台灣的球迷目前只確定可以透過網路以及部分系統業者的數位頻道收看中華隊比賽，頻道業者也努力突破類比頻道，並且希望政府能夠協助鬆綁中國大陸運動節目的播放限制。（陳楷報導）



今年經典賽的轉播權利由來自英國的網路串流運動頻道Eleven Sports拿下，不過目前除了手機跟數位頻道以外，球迷想在習慣的有線電視前100個頻道看到經典賽還要等一等。



國內第四台定頻已久，除了緯來跟福斯兩家以外，近年成立的體育頻道如博斯或者智林想要打進類比頻道都沒有成功。Eleven Sports台灣區總經理康小玲密集跟各地系統業者洽談，獲得部分突破，希望經典賽成功突圍。「希望在二月底世界棒球經典賽開打之前，能夠在有線電視頻道上陸續開播。」



Eleven Sports落地不到兩年，除了英超跟世界杯會外賽等頂級足球賽事，也引進了中國大陸CBA籃球，但因為政府規定大陸電視節目不能在台灣直播，必須比實況慢五分鐘播delay live。「台灣法規規定之內，我們希望讓台灣觀眾在不會延遲太多情況下看到林志傑跟劉錚的好表現。」



