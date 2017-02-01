還記得Brandon Roy（羅伊）嗎？那位像是煙火一般曾經閃閃發光又快速消逝於NBA的明星球員。

Roy在2006年以第一輪第6順位加入拓荒者，主打得分後衛的他擁有老練成熟的球風、多元的得分技巧，加上6呎6吋（約198公分）215磅（約97公斤）的身材，讓Roy得以和「黑曼巴」Kobe Bryant齊名，被冠上「黃曼巴」（Yellow Mamba）的稱號，就可以知道他實力絕對不在話下。

菜鳥球季以幾乎全票通過之姿拿下了年度最佳新人，隨後連續3個球季入選明星賽，並連續2年都至少入選年度第3隊，Roy的職業生涯受到眾人一片看好，期待他成為聯盟中的超級球星。

豈料傷痛在2010年時找上了Roy，嚴重的膝傷讓他無法再承受高強度的籃球競技，2013年時Roy宣告退休，在短短6年的生涯中留下了18.8分4.3籃板4.7助攻的成績，也留給球迷無限的感慨和惋惜。

退休後Roy一直過著相當低調的生活，直到去年他的名字又再度被籃球圈提及，只是這次的身分不同，從球員轉變成了教練。Roy目前執教於家鄉西雅圖的Nathan Hale高中，將自身球技以及經驗傳承給下一代的年輕球員。

要告別職業賽場絕對不是一件容易的事，Roy在接受籃球雜誌《SLAM》的專訪時便表示：「我打生涯最後一場職業比賽時也不過才27、28歲而已，要就此告別賽場真的很艱難，但有很多前輩都告訴我，不管你是38歲還是28歲，退休對你來說都一樣會是個困難的決定。」

「這種說法給我很大的幫助，畢竟就連最偉大的球員（意指Michael Jordan）都會復出2次了，我會感到難過也是相當正常的事。」Roy表示：「於是我開始換個想法，你知道這代表什麼嗎？這代表我不用再每天早起訓練、不用離家數個禮拜征戰客場，不用再面對像Kobe、LeBron（James）、 Dwyane Wade或是Ray Allen那些頂尖球員了。」

「於是我放輕鬆來好好思考自己下一步該怎麼走，直到一年多前我下定決心要成為一名教練，在此之前我曾經到電視台工作、也曾經動過從商的念頭，但那些都比不上我現在執教的樂趣，我喜歡和孩子們一同在體育館訓練，這不是個簡單的差事，但我相當樂在其中。」

曾是NBA明星球員的Roy其實不乏有更好的執教機會，包括大學名校、甚至NBA球隊都有詢問過他的意願，但Roy只想回到基層服務：「我覺得我還無法教導職業球員，更重要的是通常你很難去改變職業球員太多東西，但我在高中的孩子身上有很多可以指導的地方，他們會讓我想起那段自己還是球員努力為了進入大學、進入NBA的時候。」

曾是NBA明星球員，也經歷過嚴重的傷痛，Roy能帶給高中球員的不僅是球技方面的進步，更重要的是心態的建設：「我總是告訴那些孩子要想辦法把握任何他們擁有的機會，不要去擔心像傷痛這類自己沒有辦法掌握的事情，在勇敢追夢的同時更要把握當下。」

「等到你生涯結束的那一天，你會想要好好檢視自己過去的一切，就像我一樣，我的生涯已經結束了、僅存的是在球場上的回憶。而當人們問我自認球員生涯如何時，我會告訴他們我相當滿意，因為我已經在場上盡力做好我所能做的所有事情，即使當我的身體告訴我不能再繼續打下去時，我也毫無怨言。」

從球場上的「羅伊戰士」到在場邊大聲提醒子弟兵的「羅伊教練」，Brandon Roy的籃球人生故事還在繼續書寫，並開啟了全新的篇章。

▲最後就來看看Brandon Roy的精采剪輯懷念他的身手吧！（影片取自YouTube連結）