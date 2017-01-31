▲只可惜「魔戒遠征隊」還是沒有湊齊。（合成圖，2017.01.31）

電影《魔戒》系列，不知不覺已經推出16年了，每次卻總是湊不齊，片中遠征隊成員，就在這幾天，幾位主角人物終於再聚守，難得一起吃飯，尤其是近年很少出現在「魔戒團」的奧蘭多布魯，居然也現身，讓影迷興奮不已。

照片和影片中，只見「精靈王子勒苟拉斯」、「亞拉崗」維果摩坦森、以及3個哈比人「佛羅多」伊利亞伍德、「梅里」多明尼克莫納罕、「皮聘」比利波伊德，齊齊拿出刀叉當武器，說是要對付洞穴中的怪物，相當搞笑，也令影迷非常懷念。

▲左起亞拉崗、勒苟拉斯、梅里、佛羅多、皮聘，再度合體打怪物。（圖／翻攝奧蘭多布魯ig，2017.01.31）

只可惜，少了「甘道夫」伊恩麥克連，以及另一個哈比人「山姆」西恩艾斯汀，（7人曾一起刺青紀念拍攝《魔戒》），否則「魔戒刺青隊」會更齊全。多明尼克還在Instagram直喊維果摩坦森，是他的隊長和國王，事實上，奧蘭多布魯也帶了新歡凱蒂佩芮一起前往，大秀恩愛呢。

▲3個哈比人，左起梅里、佛羅多、皮聘齊聚，只缺了山姆。（圖／翻攝多明尼克莫納罕ig，2017.01.31）

▲多明尼克莫納罕（右）直稱維果摩坦森是他永遠的隊長和國王。（圖／翻攝多明尼克莫納罕ig，2017.01.31）