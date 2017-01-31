影／《魔戒》演員重聚 亞拉崗勒苟拉斯佛羅多再現NOWnews今日新聞 (2017-02-01 00:00)
電影《魔戒》系列，不知不覺已經推出16年了，每次卻總是湊不齊，片中遠征隊成員，就在這幾天，幾位主角人物終於再聚守，難得一起吃飯，尤其是近年很少出現在「魔戒團」的奧蘭多布魯，居然也現身，讓影迷興奮不已。
照片和影片中，只見「精靈王子勒苟拉斯」、「亞拉崗」維果摩坦森、以及3個哈比人「佛羅多」伊利亞伍德、「梅里」多明尼克莫納罕、「皮聘」比利波伊德，齊齊拿出刀叉當武器，說是要對付洞穴中的怪物，相當搞笑，也令影迷非常懷念。
只可惜，少了「甘道夫」伊恩麥克連，以及另一個哈比人「山姆」西恩艾斯汀，（7人曾一起刺青紀念拍攝《魔戒》），否則「魔戒刺青隊」會更齊全。多明尼克還在Instagram直喊維果摩坦森，是他的隊長和國王，事實上，奧蘭多布魯也帶了新歡凱蒂佩芮一起前往，大秀恩愛呢。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
大久保麻梨子成台媳 豆花妹教授「紹興醉蝦」【NOWnews今日新聞】
秦偉第二【NOWnews今日新聞】
7號Linda金雞拜月老 自嘲單身兩年 希望千里姻緣紅線牽【Wow!NEWS新聞網】
何欣穗用酒精應景 走下坡直呼：「初四就是要睡大覺」【Wow!NEWS新聞網】
圖【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》