▲珊卓布拉克（左一）和凱特布蘭琪（左二）領軍女版《瞞天過海》，準備大鬧「Met Gala」。（劇照，2017.02.01）

由奧斯卡影后珊卓布拉克、凱特布蘭琪領軍的女版《瞞天過海》，終於曝光第一張劇照，只見8個女盜賊，齊集紐約地鐵車廂中，各個面無表情，令觀眾相當期待她們會搞出什麼事來。

由喬治克魯尼、布萊德彼特、麥特戴蒙主演的《瞞天過海》，叫好又叫座，但在變不出花樣之後，宣布推出《Ocean's Eight》，全部由女人上陣，果然也引爆話題。

尤其片中8個女人，又各個有來頭，除了珊卓和布蘭琪之外，還有蕾哈娜、安海瑟威、海倫娜波罕卡特、莎拉寶森、明蒂凱琳（Mindy Kaling）、以及Awkwafina。雖然電影要到明年暑假才上映，但已經讓影迷相當期待。



據報導，《Ocean's Eight》敘述珊卓扮演的黛比（Debbie Ocean，很可能是克魯尼的妹妹），想要在星光熠熠的「Met Gala」（大都會藝術服裝學院年度慈善晚宴），大幹一場偷竊稀世頸鏈，必須要集齊各路精英當幫手，因此找來7女一同「行搶」。

▲女版《瞞天過海》由這8個女人組成。（網路圖，2017.02.01）

據悉，麥特戴蒙已經確定會回歸演出萊納斯（Linus Caldwell）一角，而且不少圈中的大咖也都會現身客串，包括真人秀女星金卡黛珊、坎達兒珍娜（Kendall Jenner）、「真人Prada惡魔」安娜溫圖、達柯塔范寧等，陣容強大。