（中央社倫敦30日綜合外電報導）俄羅斯1處海灘在蘇維埃時期曾堆滿數輛卡車的老舊玻璃瓶與瓷器，成堆的碎玻璃曾讓當地人避之唯恐不及，但數十年過去，大自然力量令其重生為美麗的「玻璃海灘」。



英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，烏蘇里灣（Ussuri Bay）的這處海灘，鄰近海參崴（Vladivostok）軍港，來自太平洋的海浪為這裡危險的破瓦殘礫磨平稜角，現在的海灘在天氣晴朗的日子裡，就像籠罩在燭光下。



一年四季都有許多遊客造訪此地，海灘上色彩斑斕的玻璃，夏天在黑色火山沙灘上閃耀光芒，冬天則與白雪相映生輝。



「西伯利亞時報」（Siberian Times）登出數張在這片海灘上拍攝的絕景，俄羅斯遠東地區當局已宣布這塊區域為特別保護區，名為「玻璃海灘」，就如同1座自然造物。（譯者：中央社廖禹揚）1060131