大自然力量 俄玻璃汙染海灘美麗重生中央社 (2017-01-31 22:38)
（中央社倫敦30日綜合外電報導）俄羅斯1處海灘在蘇維埃時期曾堆滿數輛卡車的老舊玻璃瓶與瓷器，成堆的碎玻璃曾讓當地人避之唯恐不及，但數十年過去，大自然力量令其重生為美麗的「玻璃海灘」。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，烏蘇里灣（Ussuri Bay）的這處海灘，鄰近海參崴（Vladivostok）軍港，來自太平洋的海浪為這裡危險的破瓦殘礫磨平稜角，現在的海灘在天氣晴朗的日子裡，就像籠罩在燭光下。
一年四季都有許多遊客造訪此地，海灘上色彩斑斕的玻璃，夏天在黑色火山沙灘上閃耀光芒，冬天則與白雪相映生輝。
「西伯利亞時報」（Siberian Times）登出數張在這片海灘上拍攝的絕景，俄羅斯遠東地區當局已宣布這塊區域為特別保護區，名為「玻璃海灘」，就如同1座自然造物。（譯者：中央社廖禹揚）1060131
關鍵字：
上一則：沙軍艦遭葉門叛軍自殺攻擊二死三傷
下一則：沙軍艦遭葉門叛軍自殺攻擊二死三傷
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
玻璃 花器．Greens 澆花器．BLOMUS 噴霧澆花器．松鼠花器．自動澆花器．LEKUE 花嘴 擠花器．BLOMUS 噴霧 澆花器．竹製花器．玻璃花器．擠花器．自動擠花器．打花器．刨花器．奶油擠花器．澆花器．ORBIT 澆花器．噴霧 澆花器．噴霧澆花器．LEKUE 擠花器 點心模．Lillifee 澆花器．自動 擠花器 0.25L．QUALY 松鼠花器．擺飾 花器．手提澆花器．BLOMUS 手提 澆花器．lekue 擠花器．做花器．BLOMUS 澆花器．餅乾擠花器．玻璃 酒杯 花器
國防新聞周刊：台灣很快就需向美採購F-35戰機【中廣新聞網】
雞年島國洗腦神曲《Chicken Attack雞雞攻擊》【北京新浪網】
美夫妻倡導多P生活 網友批：災難的開始【Kairos 風向新聞】
美機場抗議混亂 川普怪罪抗議民眾造成【中央社】
春節假日後 韓特檢查抄青瓦台調查【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》