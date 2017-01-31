沙軍艦遭葉門叛軍自殺攻擊二死三傷中廣新聞網 (2017-01-31 22:40)
沙烏地阿拉伯一艘驅逐艦，遭葉門叛軍「青年運動組織」成員駕駛自殺快艇攻擊，艦尾爆炸起火，兩名士兵死亡，三人受傷。
由沙烏地領導的聯軍發布消息說，當時這艘驅逐艦正在葉門西部的「荷得達港」外巡邏。三艘「青年運動」組織的武裝船隻快速接近，其中一艘突然衝向驅逐艦尾部，引爆炸彈，驅逐艦尾起火，另外兩艘快艇趁亂逃逸。
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