（中央社馬尼拉31日路透電）菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）狠批警方貪腐猖獗，並且免除他們的緝毒工作，菲國緝毒署今天在爭議的毒品戰中扮演要角。



杜特蒂誓言打擊毒品，自去年6月底就任總統以來，超過7600人被擊斃，其中大多數是吸毒者和小毒販。



經常報導毒品殺戮事件的地方電台說，昨天晚上是罕見沒有流血的夜晚，未傳出有人死亡。



警方無法證實是否有任何傷亡。今天公布的官方數據顯示，在警方掃毒行動中，又有4人喪生，但不清楚警方何時展開這些行動。



在杜特蒂表示警方「貪腐到核心」，並估計40%的警察人員不誠實後，菲律賓國家警署（PNP）署長今天宣布，暫時停止反毒行動，以清除一些「敗類」。



菲律賓總統府發言人阿貝拉（Ernesto Abella）今天告訴記者，菲律賓緝毒署（Philippine Drugs Enforcement Agency）將負責反毒工作。（譯者：中央社簡長盛）1060131