伊朗將不發簽證予美公民中廣新聞網 (2017-01-31 22:10)
伊朗外交部長「薩瑞福」重申，為了反擊美國總統川普禁止七個回教國家人民進入美國，伊朗將不發簽證給美國公民。川普列出的七國也包括伊朗在內。
「薩瑞福」說，伊朗每年吸引五百萬名外國觀光客前往，其中多半都是伊拉克和幾個鄰國的人民，歐洲人佔一小部份，美國人佔所有觀光客的百分之一左右，大約五萬人次。
川普上星期末發布禁令，當時「薩瑞福」就宣布，伊朗將不再發簽證給美國公民，不過，已經拿到簽證的美國公民還是可以前往伊朗。
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