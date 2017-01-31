動畫樂園已遠 馬達加斯加大饑荒公視 (2017-01-31 00:00)
好萊塢動畫片「馬達加斯加」，描繪動物們在這個東非島國上的冒險故事，創下票房佳績。但現實裡的馬達加斯加，目前正面臨空前飢荒，上百萬的飢民，只能靠仙人掌果肉和樹葉充飢，兒童普遍嚴重營養不良，完全不是電影裡那個可愛有趣的冒險樂園。
簡陋草房內的鍋碗瓢盆裡，空空如也，一點能吃的東西沒有，肚子餓了，只有摘仙人掌果肉果腹，許多還在發育的孩子，只吃這些營養價值極低的植物果子，造成普遍的營養不良，最嚴重的情形就是死亡。營養不良的問題，導致該國47%五歲以下的孩童發育遲緩，也讓馬達加斯加成為全球發育遲緩率第五高的國家。
==馬達加斯加民眾 卡拉尼特妮==
我們什麼都沒得吃
只能吃樹葉跟仙人掌果肉
沒別的東西可吃
我的女兒只吃這些
她受不了 結果生病
體重跟體力都開始衰退
得了霍亂大量嘔吐
最後死亡
馬達加斯是位於非洲大陸東南邊，印度洋上的島國，由於聖嬰現象發威，該國南部連續三年嚴重旱災，沒水源種植作物，農民只好改種能適應乾旱的仙人掌。聯合國估計，馬達加斯加南部大約有120萬到150萬人面臨饑荒。好不容易下了雨，雨水填滿路面的坑洞，儘管是髒泥污水，但乾淨的飲水要走上好幾公里，居民只能勉強喝下這些髒水。
==馬達加斯加民眾 瑪蘭凱伊==
我們把水給孩子喝
沒水我們就不能煮食
如果沒有這些水我們根本活不下去
儘管這些水讓我們覺得噁心
但我們還是得喝
因為只有這個了
聯合國世界糧食計畫署，正在當地進行糧食配給，小額現金發放跟營養補充計畫，該組織表示，還需要約9.6億台幣的經費，才能讓該地區全部的居民溫飽，未來三年所需經費更高達約60億台幣，如果經費短缺，也只能愛莫能助，被迫縮減援助計畫。
記者 靳元慶 報導
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