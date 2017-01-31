美國總統川普的限制七國移民難民入境，持續引發國內外反彈。英國百萬人請願要求取消邀請川普國是訪問，美國大企業表態反對，拒據這項禁令的代理司法部長葉慈，是遭川普開除。



美國代理司法部長葉慈30號表示，自己無法為川普限發七個穆斯林國家人民簽證政策辯護，也告知屬下，遇上相關爭議判決時，不用遵行川普的移民禁令。消息曝光三小時內，川普就動用總統職權開除葉慈。葉慈是歐巴馬時代任命的副司法部長，川普上任後暫代部長職，她並非唯一抗命的公職人員，美國國務院有數百名外交官30號連署抗議這項命令，白宮發言人嚴厲駁斥，表示這些外交官應考慮自己的職務。



==美國華盛頓州檢察長 佛格森==

我們是法治的國家

在法庭上 不是大聲的就贏

而是憲法為準



美國華盛頓州檢察長佛格森，30號則對川普，國土安全部跟政府高層提出了前所未見的高規格控訴，強調沒有人能凌駕在法律之上，即使總統也不例外。



美國個民族融爐，許多大企業都是靠著移民人才貢獻而發展壯大，業界對川普的閉門政策不以為然，星巴克咖啡宣示未來五年，將在全球75國聘用一萬名難民。高盛集團也發表聲明反對川普，強調高盛就是因為員工的多元化而成功。福特汽車的聲明則表示將會反對與公司價值觀不符的政策，高科技公司包括微軟，蘋果，谷歌早已明確表態，谷歌還為準備控告這項政策的組織，設立了四百萬美元的訴訟基金。市場對川普新政不安，美股30號大幅下挫，道瓊工業指數上週站上的2萬點大關又告跌破。



==英國抗議群眾==

不要國是訪問

不要國是訪問



要求英國政府取消邀請美國總統川普到英國進行國是訪問的請願書，30號已經有超過100萬人連署。照例只要連署超過10萬人，國會就必須對議題展開審議辯論。原本不想得罪美國，保持沉默的英國首相梅伊，也被迫宣示，跟川普的移民新政策持不同意見，但對川普的邀請不會因此取消。德國總理梅克爾對川普新政也表示擔憂質疑。



至於被點名的七個穆斯林國家，伊朗以牙還牙禁止美國人入境後，還試射飛彈表示抗議。伊拉克國會則表決通過，要求政府也對美國祭出同樣的禁令。



記者 施慧中 報導