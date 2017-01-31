阿根廷首都人工沙灘 蓋在汙染河流旁公視 (2017-01-31 00:00)
位在阿根廷首都--布宜諾斯艾利斯，有一座特別的人工沙灘。不過，它卻蓋在汙染嚴重的拉普拉塔河旁。
位於南半球的阿根廷，現在正是他們夏天。超過35度的高溫，比基尼女郎悠閒的曬起太陽。旁邊還有人在打沙灘排球。別以為這是在真的沙灘上，其實這是在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，拉普拉塔河旁的人工沙灘。因為要到最近的沙灘，就要350公里，開上4小時的車。
==布宜諾斯艾利斯居民 羅拉==
能來這個人工沙灘 真的是很棒
因為沒想到在城市裡
還可能有模擬海邊的感覺
因為去海邊很遠開車也很貴
來這裡真的是很經濟的選擇
為了讓市民在城市也能感受沙灘，阿根廷在首都布宜諾斯市區裡建造一座人工沙灘。不過沙灘旁就是汙染嚴重的拉普拉塔河，河旁邊還有受到汙染的黑色岩石，這樣的畫面透過空拍機看，對照著旁邊美麗的人工沙灘，相當諷刺。
==布宜諾斯艾利斯居民 喬納多==
這條河汙染相當嚴重
如果可以選擇
我們當然會去真正的海邊
不過就是沒有選擇 才會來這裡
==布宜諾斯艾利斯居民 莫妮卡==
這條河汙染得相當嚴重
有汙染魚一定會死掉
現在連魚都死光了
我認為應該沒有人
敢到河裡面玩水
2009年當時的市長馬克里也是現任的總統，在汙染嚴重拉普拉塔河旁蓋起人工沙灘。雖然提供居民休憩的地方，民眾還是抱怨，政府不應該讓他們，生活在這樣污染嚴重的地方，應該給還給他們一個真正乾淨的河堤。
綜合報導
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