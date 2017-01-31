

菲律賓傳出有不肖警察、假掃毒真勒索，總統杜特蒂宣布要解散警方的反毒大隊，內部自清。而為了防止警界敗類走後門復職，他還祭出新招，把他們通通調到南部恐怖分子活躍的地區值勤。



==菲律賓總統 杜特蒂==

反毒作戰?

我會延續到總統任內最後一天



菲律賓總統杜特蒂在臨時記者會重申，打擊毒品的作戰絕不停止，不過全國警察中恐怕有高達4成的害群之馬，已經腐敗到核心，必須優先清理門戶，因此宣布解散警方反毒大隊，成立新的掃毒單位。警察總長德拉羅沙也宣布成立1支反情蒐單位，追蹤警隊害群之馬，毫不留情的展開整頓。



==菲律賓警察總長 德拉羅沙==

暫停所有反毒行動

我們先要專注於內部清理



菲國警紀敗壞不是新聞，杜特蒂總統上任以來授權警方強力掃毒，更給了警界敗類勒索斂財的機會，去年10月有多名反毒警察綁架韓裔商人，將他殺害後焚屍滅跡，還向人質家屬勒贖，手法嫻熟不像初犯，杜特蒂向受害家屬道歉，並發出最後通牒，令涉案警員於48小時內投案，否則將高額懸賞追捕，死活不論。



具有律師資格的杜特蒂，早年在納卯市擔任檢察官，對不肖警察玩弄司法的手段瞭如指掌。壞警察一但被控告停職，就使出拖字訣避不露面，直到原告不耐煩放棄，就能以清白之身，花點錢打通關節，到警政署申請復職，之後繼續利用職權栽贓勒索綁架。杜特蒂說，他已經準備好對付這些敗類，會給他們新的制服，調到菲國南部，恐怖組織活躍的巴西蘭島和蘭佬省，因為那邊亟需增加警力。



記者 施慧中 報導



