80隻獵鷹同搭經濟艙 中東航空見怪不怪中央社 (2017-01-31 21:48)
（中央社倫敦31日綜合外電報導）一般人可能很難想像，帶著80隻獵鷹坐飛機是什麼樣子，但如果你是位能租下整架飛機的沙烏地阿拉伯王子，這就不是什麼大事。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，社群媒體Reddit用戶「lensoo」上傳的照片中，可以看到數十隻獵鷹棲息在機艙中的乘客之間，他稱自己的「機師朋友傳來這些照片」。
他也說，這80隻獵鷹被帶上機時雙翼受縛，如此牠們就無法在機內飛行打轉。
這些「鳥乘客」據信是搭乘卡達航空（Qatar Airways），但此消息尚未證實。
運送獵鷹對中東航空公司而言是相當司空見慣的事，卡達航空就允許最多6隻獵鷹搭乘經濟艙，根據目的地，費用在90到500英鎊不等（約新台幣3500到1萬9500元）。
獵鷹是阿拉伯聯合大公國的象徵之一，牠們也可合法取得空運用護照，同時防止走私。
lensoo上傳的照片引起網友熱烈討論，1名用戶回應：「為那些百思不解的人說明一下，這可能是某個波斯灣國家的皇室家庭外出打獵。」
也有人說：「如果你多搭幾次阿提哈德（Etihad）、阿聯酋（Emirates）或卡達航空，你總有1天會看到隔壁坐著獵鷹的頭等艙乘客。」（譯者：中央社廖禹揚）1060131
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