劉德立午宴巴拿馬國會議員中央社 (2017-01-31 21:10)
中華民國駐巴拿馬大使劉德立當地時間30日午宴巴拿馬國會議員、前駐華大使杜明奎（Jose Antonio Dominguez）及艾蘭哥(Juan Carlos Arango）。（駐巴拿馬大使館提供）中央社 106年1月31日
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