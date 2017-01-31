中華民國協助聖露西亞培訓觀光人才中央社 (2017-01-31 21:10)
中華民國駐聖露西亞大使牟華瑋當地時間30日與露國總理查士納(Allen Chastanet)共同主持援贈露國「國家觀光人才發展計畫」捐贈典禮。（駐露國大使館提供）中央社 106年1月31日
關鍵字：
上一則：劉德立午宴巴拿馬國會議員
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
玻璃 花器．Greens 澆花器．BLOMUS 噴霧澆花器．松鼠花器．自動澆花器．LEKUE 花嘴 擠花器．BLOMUS 噴霧 澆花器．竹製花器．玻璃花器．擠花器．自動擠花器．打花器．刨花器．奶油擠花器．澆花器．ORBIT 澆花器．噴霧 澆花器．噴霧澆花器．LEKUE 擠花器 點心模．Lillifee 澆花器．自動 擠花器 0.25L．QUALY 松鼠花器．擺飾 花器．手提澆花器．BLOMUS 手提 澆花器．lekue 擠花器．做花器．BLOMUS 澆花器．餅乾擠花器．玻璃 酒杯 花器
- 【LOVME】經典羅馬風時尚手錶-IP金x黑/45mm(VL0366M-13-311
- 【CASIO 卡西歐】三眼精緻 不鏽鋼 防水半金 中性 男錶(MTP-
- FOCUS 原皮-文創手作系列 掀蓋式多隔層長夾
- ARTBOX 超次元 - 29吋PC鏡面鋁框行李箱(墨綠金)
- 【DUNHILL】icon經典男性淡香精100ml
- 【EDIFICE】紳士俐落質感指針錶-銀x黑(EFR-549D-1BVUDF)
- TECO東元 32L雙溫控電烤箱 YB3201CBR
- Nikon COOLPIX A900 35倍光學變焦翻轉螢幕機(公司貨)
- 【La Felino法利諾】詩歌新語3/4罩泡棉款B-E罩杯內衣 (夜魅
- 【PUMA】男_休閒鞋 Trinomic XT 2 PLUS_35586814(白黃湖水
國防新聞周刊：台灣很快就需向美採購F-35戰機【中廣新聞網】
雞年島國洗腦神曲《Chicken Attack雞雞攻擊》【北京新浪網】
美夫妻倡導多P生活 網友批：災難的開始【Kairos 風向新聞】
美機場抗議混亂 川普怪罪抗議民眾造成【中央社】
春節假日後 韓特檢查抄青瓦台調查【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》