劉德立午宴巴拿馬國會議員中央社 (2017-01-31 20:37)
（中央社台北31日電）中華民國駐巴拿馬大使劉德立當地時間30日午宴巴拿馬國會議員、前駐華大使杜明奎（Jose Antonio Dominguez）及艾蘭哥(Juan Carlos Arango），就臺巴雙邊合作進展及巴國政情交換意見。
劉德立說明大使館正推動各雙邊合作要案，包括1月份與巴京市府合作執行「巴拿馬桌球國手及教練培訓計畫」，以促進臺巴體育合作；2月份將安排國泰醫院專業醫療團隊來巴為弱勢民眾15名免費進行人工膝關節置換手術，以落實人道援助理念；另為強化雙邊經貿交流，將籌組「中美洲咖啡商機考察團」及「巴拿馬國際商展參展團」分別於2月及3月份訪巴等。
杜明奎及艾蘭哥對大使館戮力增進雙邊關係表示鼎力支持。
雙方繼就巴國政情及國會本會期推動重要法案等廣泛交談，氣氛友好。1060131
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