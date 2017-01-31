大眾的勝利，得益於其在中國這一全球最大汽車市場取得了不凡的銷量紀錄。而豐田的失意則源自該公司於包括美國在內的若干重要市場經歷了銷量下滑。

昨日（1月30日），豐田汽車正式公佈上年公司業績，至此，其與德國競爭對手圍繞「2016年全球最大汽車製造商」頭銜所展開的角逐終於落定。憑藉中國市場的強勢表現，儘管身陷污染排放醜聞，大眾仍在過去一年成功超越豐田，成為這個星球上賣出車輛最多的汽車公司。

月初，大眾集團公佈，2016年，該公司在全球範圍內共交付車輛1031.24萬台，較2015年增長3.8%。而豐田汽車的上年業績顯示，連同分公司日野汽車（Hino Motors）以及大發汽車（Daihatsu Motor）在內，該公司2016年全球銷量為1017.5萬輛，同比微增0.2%。

早在2007年，大眾集團即立下目標，要在2018年以前成為全球最大汽車製造商。數年中，來自日本的豐田汽車，有時是美國的通用汽車，成為德國人實現目標的首要障礙。

豐田於2008年成為全球銷量第一的汽車製造商前，通用汽車曾連續7年佔據該位。2011年，豐田汽車產能受日本東北部地震以及海嘯災害影響，通用汽車重新成為全球最大汽車製造商。2012年，豐田集團重回第一寶座，並連續4年蟬聯全球汽車銷量之最。

有分析認為，大眾的勝利，得益於其在中國這一全球最大汽車市場取得了不凡的銷量紀錄。而豐田的失意則源自該公司於包括美國在內的若干重要市場經歷了銷量下滑。

2016年，大眾汽車集團（中國）及其合資公司上汽大眾與一汽大眾共銷售車輛398.22萬台，較去年同期增長12.2%，占亞太地區全年銷量92.21%。亞太地區作為貢獻最大的市場板塊，全年累計銷量達到431.87萬台，同比增長9.7%。

豐田汽車公佈的數據顯示，2016年該公司日本本土銷量為223.12萬台，兩年來首次實現增長，同比上升2.8%。而日本以外地區全年銷量794.3萬台，同比下降0.5%。

在該品牌的最大單一市場美國，豐田汽車全年銷售車輛244.96萬台，同比下降2%。這一結果或許可以歸結於美國石油價格的下滑。低廉的汽油成本使得通用、福特以及菲亞特克萊斯勒等美國本土汽車製造商生產的皮卡以及SUV車型更受消費者青睞，素以燃油經濟性作為賣點的豐田因此優勢銳減。

與此同時，自2015年9月承認為全球範圍內銷售的1100萬台柴油引擎車輛裝配偽造排放測試結果的秘密軟體以來，大眾汽車已在多個國家接受調查。今年1月10日，大眾集團方才確認與美國監管者達成了一份初步和解協議，擬接受43億美元（約合人民幣297.56億元）罰款。此次罰款金額高於此前外界預測的20億至30億美元。大眾方面稱，計入本次罰款，公司為平息這場「柴油門」醜聞所花費的成本已超出此前預計的182億美元（約合人民幣1259.44億元）。

今年3月14日，大眾集團將公佈2016年財務報告。該汽車製造商預測，集團扣除特殊項目的營業利潤率有望進入5%-6%目標區間，2015年的這一數據為6%。

來源：界面新聞