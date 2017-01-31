新華社哈爾濱1月31日電（記者程子龍）猴年玉米價格下跌，對傳統玉米產區黑龍江省哈爾濱市雙城區韓甸鎮三姓村的農民來說，影響可不小，用他們自己的話說，連年三十的鞭炮聲都不如往年密集了。雞年春節，人心思變，春潮湧動，怎樣掙錢成為村民最關心的事。

村民王樹國先是給記者算了一筆簡單的賬。在三姓村，種一畝玉米成本價約為450元，按2016年玉米收購價，賣糧收入僅300元左右，這還不算人工費。如果是租地，每畝成本還得多出400元。雖然國家給了玉米種植補貼每畝約150元，但種普通玉米很難掙到錢。

面對這樣的局面，村民們人心思變，紛紛想辦法調轉方向。流轉土地，外出打工成為活躍一族。大年初一，村民孔祥富開始「碼人」到哈爾濱市的建築市場粘保溫苯板。這幾年，村裡出現了幾位粘苯板的手藝人，他們又快又好的「活計」深受建築市場歡迎。村民孔繁剛、梁英武等都成為在外包「大活」的能人，少則一年掙四五萬元，多則掙二三十萬元。孔祥富說，跟著這些能人出去打工，是把村民帶富的一條道，今年要組織上百名村民出去粘苯板。

出國做勞務也從無到有，引起村民的注意。近三年，村民孔祥全和張瑞民在親屬的介紹下到非洲做勞務，一年掙回來幾十萬元。春節期間，多位村民到孔祥全家打聽，能否多帶幾個人出去。

改變種植業結構，「從哪跌倒從哪爬起來」，成為村民中最有代表性的思考方向。村民張慶林從2016年就籌備成立個種植業合作社，但多年來整個村一直以種玉米為主，種植品種單一不掙錢成為合作社最大的困境。「一畝玉米也不種了。」張慶林在除夕夜做了個「艱難的決定」，今年他計劃流轉2750畝地，其中1750畝種花生，600畝地種高粱，400畝地種紅小豆。

把黑土地變成金土地，也成為村民大胆思考的方向。村民程子全舉家進城搞商業已經多年，他看到種玉米不掙錢的另一面是土地租價低廉，而綠色、有機果菜市場的前景看好。今年他決定回到村裡，成片種植800畝有機豆角。記者詢問他豆角的市場在哪裡，他自信地告訴記者：「當然是北京」。

村民張慶利也在城裡當了多年經紀人。今年他準備回到村裡，自己投資把村南的大片澇窪地改成水田。大年初一，他就找了多位村民商量「旱改水」的事，如果旱田改成水田，年畝收入有望達到千元。

雞年春節，小村莊春潮湧動。儘快從市場經濟的陣痛中走出來，改變家鄉面貌，成為村民們執著地追求。