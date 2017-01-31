？？？？廣東長隆集團31日公佈，旗下在廣州、珠海兩大旅遊度假區年初三共接待遊客超30萬人次，單日入園遊客創下歷史新高。 王華 攝

中新網廣州1月31日電(王華 麥念萍)廣東長隆集團31日公佈，旗下在廣州、珠海兩大旅遊度假區年初三共接待遊客超30萬人次，單日入園遊客創下其歷史新高。

據了解，除了天氣晴好，長隆各園區在春節期間推出多個新項目也是吸引遊客的重要原因。

其中，廣州長隆野生動物世界推出空中纜車和熊貓樂園兩大全新項目，開放以來受到全國遊客熱捧。在年初三(30日)當天，長隆野生動物世界還將開園時間調整為8：00至19：00。當天早上7點多，已有遊客陸續走出長隆地鐵站，在長隆工作人員引導下排隊入園；自駕區入口也早早車水馬龍。園方在入園口增開臨時通道分流入園遊客，至中午時分，園區內的餐廳、洗手間等人流高峰場所仍秩序井然，園方也在各個渠道著重強調相關錯峰信息，增派大量人手予以引導。

珠海長隆海洋王國同樣熱鬧非凡，年初三天氣晴好，入園人數再創新高。有「海洋大熊貓」美譽的中華白海豚與潛水員共舞，為遊客送上新春祝福對聯「年年有魚」、「豚豚圓圓」。此外，海洋王國大年初一至初六每晚都將上演大型煙花表演；年初一至初九，園區還將上演南北瑞獅大匯演。

園內不少是遠道而來的外地遊客，來自貴州的袁女士連同親戚兩家人共六口，大年初一坐著高鐵來廣東過年。他們計劃在珠海長隆玩個夠后，再轉戰澳門遊玩。袁女士表示，現在有了高鐵很方便，夏天有很多廣東遊客到貴陽避暑，冬天貴州人來廣東過年也是個不錯的選擇，孩子們玩得很開心。

獲遊客熱捧的還有廣州長隆國際大馬戲，每晚19：30準時上演的國際大馬戲《魔幻傳奇2》，來自20多個國家，橫跨亞洲、歐洲、美洲、非洲共300餘名馬戲精英，聯合多達40餘種500多隻珍奇動物同台獻技。2017年春節，廣州長隆大馬戲兩大王牌節目《炮燈飛人》、《魔天飛輪》，難度大升級，呈現令人屏息的精彩。兩大新節目領銜之下，長隆大馬戲春節期間加場演出，場場爆滿。(完)