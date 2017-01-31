一向主打免費充電的特斯拉現在也要開始收費充電了，這是許多特斯拉車主不曾想到的。

2017年1月15日，特斯拉公佈了中國地區的超級充電樁收費標準。從今年1月15日起（含15日）訂購特斯拉汽車的車主，將從4月15日之後實施新的超級充電收費標準，即在超出免費400千瓦時的充電額度后（約1600公里），超出部分將收取一定的「超時佔用費」。而在1月15之前預定車輛的中國地區消費者可以繼續享受終身免費的超級充電樁使用權。

有意思的是，特斯拉在去年就進行了對除特斯拉以外的第三方社會車輛進行了超級充電樁的收費。僅過去了一年，特斯拉已經到了連自己的車也要收費的地步，難道特斯拉真的撐不下去了嗎？

？？？收費后出行成本仍舊低於燃油車一半

根據特斯拉方面的消息，在全球大部分地區，特斯拉都會按照千瓦時來收費，一些特殊地區則按照分鐘來收費。在北美，每個州的充電價格統一，北美地區以外，每個國家實施統一收費標準。比如中國實施的亞太地區的「超時佔用費」的收費標準為1.8元/千瓦時。

特斯拉強調，收取一定的「超時佔用費」並不是以盈利為目的。駕駛里程超過年度額度后，「僅需支付少量費用」。比如超出400千瓦時的用電額度后，從洛杉磯到舊金山大約僅需支付15美元，從洛杉磯到紐約則需要支付120美元，從巴黎到羅馬，需支付60歐元，而從北京到上海，大約需要支付400元人民幣。

按上述收費標準來看，特斯拉充電的價格仍然低於傳統燃油車的油費。比如北京到上海的行駛里程大約1200公里，普通燃油車油費800元人民幣左右，而特斯拉Model S的充電費用約400元人民幣，低了將近一半。

基本上超級充電樁的使用成本在每百公里 22 -24 元人民幣之間，而每百公里耗油 12 L 左右的燃油車成本，大概在 77 元左右（目前售價為 6.49 元每升的 92 號汽油）。可以說，純電動特斯拉即使是超級充電樁收費，使用的成本也在燃油車的一半以下。

特斯拉方發言人表示：「400千瓦時的免費充電額度是經過仔細考量目前超級充電站使用情況后給出的。我們發現400千瓦時能夠滿足多數車主一年的長途駕駛出行需求。因此大多數車主可以繼續享受長途公路旅行的免費充電，而無需支付額外費用。」此外，400千瓦時的免費充電額度以交付日期為單位一個自然年進行計算，沒有用完的額度無法轉移到下一個年度。

值得注意的是，新的收費僅針對公共的特斯拉超級充電樁，用戶自家安裝的家充設施不會受到影響，仍然按照物業規定的用電標準付費。特斯拉工程總監王佳文就此說道：「超級充電主要用於長途旅行，所以速度要快，因此採用新的收費標準。」

？？？對收費如此執著的背後：缺錢

既然如公司所說的，特斯拉並不以充電盈利為目的，為何還要在這個時間點開始收費？特斯拉對此的回應是：「超級充電收費不是世界末日，收費是為了更好的充電體驗，避免目前排隊現象太嚴重的情況。況且目前大多數人還是使用家充設施和目的地充電站。」

不過從財報來看，特斯拉自2010年上市以來就一直處於虧損狀態，目前累計虧損超過20億美元。現金流和盈利一直是公司需要面對的最大問題。充電費長期來看也是企業的一部分重要支出，尤其是當銷量大幅上升之後。普華永道旗下思特略合伙人彭波表示：「宣布充電收費可能是公司預計後面銷量大，這部分負擔太大。消費者也能夠理解。」

就特斯拉本身而言，其現金流和盈利狀況其實一直是一個迫在眉睫的問題，所以它要在各個方面節約成本。從市場公平和長期應用的角度看來，收充電費只是相當於廠家的補貼或前期的免費宣傳，當這個產品被逐漸認可之後，特別是當使用者越來越多時，這筆電費肯定就會成為企業的負擔。從第三方的商業角度來看，適當收費也是合情合理的，畢竟天下沒有免費午餐。

自2016年以來，特斯拉開始對收費格外執著，並且收費項目多是圍繞充電樁展開。繼充電收費之後，特斯拉又於2016年12月17日宣布，將對充滿電后，仍繼續佔用充電樁的車主收取「超時佔用費」，中國內地是2.6元/分鐘，收取費用沒有上限。在細則中，特斯拉官方說明「超時佔用費」在車充滿電后就開始計費，如果五分鐘內離開則可免收。

特斯拉的花樣收費不止於此，另據媒體報導，此前特斯拉售賣的低版本Model S 60，就需要再支付2500美元才能免費使用超充站。而2017年收取的充電樁使用費，也是只對2017年後訂車的客戶徵收，老顧客則可免收。差別對待客戶，似乎成了特斯拉收費的常態。

而花樣收費的背後，反映出的則是超充站運營成本在不斷攀升。目前，Model 3的預訂量已達37.3萬輛，充電站承載能力明顯不足，而新充電樁的擴張也明顯滯后。目前，特斯拉在全國有一百余座超級充電站，502個超級充電樁及1400餘個目的地充電樁，遍布包括拉薩、稻城亞丁、青島等全國72個城市。

特斯拉超級充電站建設的滯后與其訂單擴充速度所形成的中間差，成為了特斯拉服務的短板，而他們準備用收費的方式來解決。

然而，特斯拉的做法對於國內電動車廠商的參考意義並不大，因為大多數國產的新能源車都沒有專門的大型免費充電站，而且國產電動車價格較便宜，車主也沒有太高的免費預期。比亞迪品牌負責人李雲飛對媒體表示，特斯拉的充電收費不會影響到比亞迪新能源車的充電方式。

？？？雙生子：新能源車市場與充電市場

作為新一代的創業神話，3年前剛進入中國市場的特斯拉一度被寄予厚望：現代化的造型設計、理想的續航里程，加上可以終身免費使用的充電設施網路，特斯拉一入華便圈粉無數。

雖然3年後，特斯拉不論產品數量還是充電樁服務都有著一定程度的飛躍，但經歷了幾輪的人事更迭后，在華熱度漸失，銷售局面更幾番面臨考驗。有分析稱，特斯拉本次對充電服務收費的背後，除了一方面反映出特斯拉麵臨到成本壓力，另一方面也將更有利於充電樁市場的競爭。

隨著特斯拉的銷量激增，一手包辦提供充電服務的難度也越來越大，再加上新近出台的收費政策，意味著有一部分特斯拉車主的充電需求，將會流向市場上的其他充電服務商。特斯拉發佈轉換介面的意義正在於此。

國內充電服務商也越來越多。據國家863計劃節能與新能源汽車重大項目監理諮詢專家組組長王秉剛預計，到2020年，國內充電樁（站）市場規模將超1萬億元。這將是一個巨大的機會。

諮詢機構明華有道的一份研究分析報告指出，未來國際充電站市場會隨之出現幾大變化：首先，特斯拉必須在計費方式、付費流程和問題解答方面更加對用戶友好。未來特斯拉車主可以通過綁定在特斯拉賬戶上的信用卡來進行充電支付。而中國車主則可以通過支付寶支付所有的收費項目。

其次，獨立的第三方充電設施商可能會崛起，比如充電救援車等等。明華有道執行總監封士明在報告中寫道：「隨著新能源車數量的增加，充電方式就會更加多樣化、個性化和科學化。有償充電也必然會被更多人所接受。未來人們關注的焦點可能不會是充電是否免費，而是如何充電能夠讓出行更加方便。」

另外，充電樁的發展也有利於新能源車本身的發展。早有新能源車車主反映，新能源車是「上牌容易充電難」，充電樁數量不夠、分佈不均、管理不善、電價和服務費高等問題都阻礙了新能源車本身進一步的發展。

文章綜合自央廣網、中國新聞網、第一財經日報、時代周報

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