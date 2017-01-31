不管是風險投資還是企業管理，離開了專業的行業指導和全面的行業訊息，再有實力的牛人恐怕也難以施展自己的絕技。

所以金牌顧問特地為大家總結了以下這些權威的行業報告，這其中包含了海內外金融行業的趨勢以及動向，當然還有專業的行業分析和解讀。

相信任何創投人以及金融行業從業者都會在這些報告中找到和自己息息相關相關並且有價值的內容，接下來閑話少說，一起進入今天的海外報告大盤點。

1.從普華永道的報告中洞悉科技與企業的秘密

雖然我們不用多說早就知道科技已經成為了世界發展的中流砥柱，但是你知道未來的科技有哪些具體的大趨勢呢？俗話說得好——凡事要知其然，還要知其所以然。那麼這些科技為什麼成為了社會企業發展的重要因素，自然也就成為了下一個問題。

很多人認為，未來先進的科技會給許多人的工作崗位帶來新的挑戰，甚至於可能有丟掉工作的風險，這到底科不科學呢？其實，新鮮科技所引發的問題和挑戰不僅針對個人，各個發展中的企業也同樣面臨新的考驗，如果處理不當，很有可能置企業於十分危險的尷尬境地，那麼企業應該考慮哪些問題呢？帶著種種疑問，不妨來讀讀普華永道的報告，也許你能從中找到非常有借鑒意義的信息！

從世界頂級會計事務所普華永道的報告中探究未來科技大趨勢

2.麥肯錫全球銀行業報告，帶你領略行業格局

既然我們一直關注企業以及金融行業的發展，那麼說到金融，銀行就是行業中不得忽視的一部分。那麼2016年的銀行業有哪些特點呢？回顧過去才能展望未來，在過去的幾年裡銀行業經歷了哪些起伏，而這些歷史數據對於今天的我們有何啟示，未來的我們又該採取哪些必要措施呢？

和成功的商業類似，銀行業要想取得良好的發展勢頭也要懂得「客戶優先」的道理，把客戶放在發展的核心地位說來容易，做起來又要注意哪些細節呢？

未來銀行業都有哪些不容忽視的變化趨勢，整個行業的走向會是如何的呢？的確，這些問題如果不是專業機構或人士經過多年的觀察分析，一般人很難得出正確結論。那麼接下來這篇文章，小編就帶你梳理一下麥肯錫2016全球銀行業報告，細細分析其中的精華所在。

重磅！麥肯錫2016全球銀行業報告新鮮呈現

3.《西部世界》引發人工智慧深思，你了解它的全球趨勢嗎？

神劇《西部世界》大火，號稱是比《權力遊戲》還要勁爆！它究竟講的是什麼？其實就是圍繞著人工智慧展開了關於人性的延伸想像，無論是從這部神劇中，還是平時的生活中，相信大部分人都曾接觸過或者至少聽說過人工智慧。不止一個行業專家或是創投大咖將它列入未來世界發展的重要趨勢之中，那麼，全球人工智慧的趨勢又是怎樣的呢？了解一下下面的文章，你會從定義到全球發展趨勢深度了解人工智慧，別光忙著追劇啦，相信你了解這些之後追劇也會追得更有底氣！

追《西部世界》的你 還不快來了解一下全球人工智慧趨勢

4.圖解畢馬威第三季度全球投資報告，有圖有真相

風險投資這件事顧名思義充斥著不確定的意外和風險，不過總有那麼一些獨具慧眼、創意無限、經驗豐富的投資大咖成功地捕獲行業之中的佼佼者，或者說是「獨角獸」。

然而如今行業內的專業人士們對於獨角獸也越來越有了新鮮而更為深入的認知。於是人們開始更多地討論投資的理性化，大批「獨角獸」消亡的背後，又有哪些曾經人們有意無意忽略了的問題？所謂風險投資，到底該如何把握冒險的「尺度」？在全球投資行業不斷發展的情勢下，都有哪些行業中不可忽視的趨勢與動向？

下面這篇文章為大家詳細地圖解了畢馬威第三季度全球風險投資報告，有圖有真相！趕緊來圍觀吧！

圖解畢馬威2016年Q3全球風險投資報告 名不副實導致「獨角獸」大批死亡

5.金杜中國海外投資報告，想要走向世界的中國投資者必讀

從以往我們的文章中不難發現，中國海外投資的趨勢近幾年來越發的明顯，在澳大利亞、美國、瑞士、義大利等多個國家，中國的投資合作都逐年遞增。這些現象說明中國的投資者正在逐步走向全世界，然而任何新的時代下新的趨勢都會帶來新的考驗。那麼海外投資面臨的新問題又有哪些呢？

世界各國政策局勢的變化對於中國投資走向海外的進程有何影響？另外近幾年的海外投資都表現出了哪些優勢和弊端，在海外投資日趨火熱的情勢之下，我們該如何全面而客觀地解讀這個現象呢？不得不說，海外投資是個全方位都涉及到的複雜的問題，它不僅牽扯到中國投資者的傾向、政府的政策導向，還牽扯到了多個國家的政策，乃至全球的經濟趨勢等等。所以，這個問題值得中國投資者重點關注，只有了解了全球趨勢，才能更好地走向世界。下面這篇文章為大家整理了金杜2016年中國境外投資報告，細數了中國投資者的機遇和挑戰，趕緊來讀一讀吧！

海外投資必讀！一文一報告揭秘2017年中國海外投資的挑戰和機遇

6.技術與發展息息相關，數字化時代企業

談及技術，不得不承認這個話題太寬泛了，而人們很難從眾多與生活息息相關的技術話題中提煉出最新的趨勢和最準確的動向。而充斥在我們日常生活中的種種新鮮科技在為人們打開全新視野的同時，一定程度上也讓人們隱約萌生了恐懼感。這種恐懼感可能來自於對新鮮事物的不適應，或者是對最新趨勢的不確定，又或者是科技與人之間關係的模糊。

然而普通人對於技術的種種不適應，如果放到企業家或是投資人身上的話，就會進一步擴大影響，對他們的企業和工作造成很大的障礙。所以，無論是普通百姓還是創投大咖以及企業管理者，都應該對過去和未來的技術發展趨勢有所了解，尤其是在此大背景下眾多企業面臨數字化轉型，這其中的學問也是很難一兩句話說清楚。

鑒於這種複雜的情況，我們給大家仔細梳理了埃森哲的技術報告，報告中對於企業數字化轉型和時代背景下企業該注意的要點進行了詳盡地解讀。話不多說，如果你想要了解，那一定不要錯過下面的這篇文章！

埃森哲最新技術報告解析，數字化大潮企業如何生存？

從以上給大家盤點的報告中，我們不難看出未來的發展趨勢最多集中在科技智能與跨境合作上，而不管是這兩者中的哪一個，都牽扯到諸多方面，牽一髮而動全身。所以未來企業要尋求發展，很重要的一點就是深度而全面的了解中國以及世界行業內的發展趨勢和時代特徵。希望以上的報告可以從更專業的角度上幫助大家。

分析師：李梓晗