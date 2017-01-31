川普就任整整十天，他主演的這部」新總統大戲「真是愈演愈烈，越來越精彩——10天拋出5顆重磅炸彈。

而上周五，川普發佈的移民新禁令更是一石千浪，使外界對他的爭議達到了新高潮。

以微軟，蘋果為首的矽谷半壁江山率先發聲反對，緊接著美國華盛頓州總檢察長宣布將就「移民禁令」起訴特朗普，美國司法部長隨後表示不允許司法部為該禁令辯護后被就地免職。美國市場一夜之「股匯雙殺」，川普的民調反對率也一路「高歌猛進」。

新移民禁令一出，川普大掉粉

我猜，川普可能有著一部分「不搞事情不舒服斯基」星人的血統。

這不，剛宣布完要修牆的川普，上周五又扔出一枚重磅炸彈，新行政令的內容是：

美國國務院將在未來120天內，暫停所有難民入境，以便對難民進行充分的背景核查；在未來90天內，暫停向伊朗、蘇丹、敘利亞、利比亞、索馬里、葉門和伊拉克七個國家的普通公民發放簽證；此外，還將無限期禁止敘利亞難民進入美國。

消息一出，在美國甚至是全世界都掀起了一場輿論風暴。先來看看矽谷大v們的意思：

Facebook CEO扎克伯格：「如果幾十年前採取這樣的政策，那我太太的家庭就不會在這裏。」

蘋果CEO庫克：「蘋果公司不支持這一政策。蘋果是一個對所有人開放的企業。無論你來自哪裡，講什麼語言。我們的員工是全世界最優秀的人才。」

微軟印度裔CEO薩提亞-納德拉：「無論來自哪個國家，移民對整個微軟都至關重要。」

谷歌CEO：「行政命令對我們的同事造成了個人影響，我們對此感到遺憾。一直以來，我們堅持讓公眾了解谷歌對移民問題的看法，未來我們還會這樣做。」

特斯拉CEO：這項禁令並非美國面對安全挑戰的最好方式，同時，會有很多無辜的人們將受到牽連，而被拒簽。

除了矽谷大佬外，美國政府內部也有鮮明的反對聲音。據外媒報導，美國華盛頓州總檢察長鮑勃？弗格森昨天宣布將就「移民禁令」起訴特朗普。

隨後，美國司法部代理部長Sally Yates表示，對於特朗普總統簽署的行政命令，她不會允許司法部為該命令辯護，同時質疑這一行政命令的合法性。然而，該代理部長被川普立刻就地免職。

美市股匯雙殺，上周凈流出63億美元

伴隨著禁令而來的除了此起彼伏的反對聲，還有美國股市和匯市的雙料下跌。

昨天，美國三大股指一起跳水，美國股市自歷史高位回落。美股標普500和道瓊工業指數周一均創下今年以來最大單日跌幅。道指收跌122.65點報19971.13點，跌破2萬點關口。標普500指數收跌13.79點報2280.90點，納斯達克指數收跌47.07報5613.71點。

歐洲三大股指也難逃厄運。英國富時100指數跌0.92%報7118.48點。德國DAX 30指數跌1.12%，報11681.89點。法國CAC 40指數跌1.14%，報4784.64點。

美元兌一籃子貨幣也於昨日自101關口上方大幅回落，周二亞市盤初交投在100.40附近；周一美元兌日元更是盤中大跌1.4%，今日一度觸及113.27的日內低位。

wind資訊援引美銀美林報告稱，特朗普就任總統后的第一周里，63億美元資金流出美國股市，為美國對沖基金和指數基金在四個月來最大單周贖回規模；歐股吸引2億美元資金流入，10億美元資金流入新興市場，為3個月以來最大。

同時在債市方面，特朗普就任總統后的第一周，流入全球債市的資金規模為四個月里最大單周規模，達到86億美元，其中15億美元資金流入高收益債券資金，新興市場債券基金資金凈流出4億美元。

川普就任后政策「十日談」

對於美國人甚至是全世界來說，川普雖然才正式就任十天，但彷彿過了一個世紀，因為幾乎每天都能被他帶來「驚喜」。我們一起來回顧下這十天中川普宣布的較為轟動的政令。

No.1：廢除奧巴馬醫改方案

這是川普上任的第一把火，總統位置還沒坐足24小時，就簽發了首道行政令，開始推翻奧巴馬的醫保政策，並稱將提供一個更佳的方案進行代替。

No.2：退出TPP

美國當地時間23日，特朗普正式宣布美國退出跨太平洋夥伴關係協定(TPP)。對此，特朗普認為，這對美國工人來說是一件好事。

TPP貿易協定是一個旨在成員國內部實現貿易自由化、零關稅等眾多互惠政策，最大程度消除貿易障礙的協定。奧巴馬在 2009年的亞洲之行中正式宣布美國將參與TPP談判，2016年2月，12個國家正式簽署了《跨太平洋夥伴關係協定》，形成了目前的TPP框架。

No.3：重啟輸油管道項目

24日，特朗普宣布重啟備受爭議的加拿大輸油管及達科他輸油管項目。這兩個項目一個是名為「基石」XL的輸油管道項目，是加拿大管道公司計劃修建的一條全長1900公里的輸油管道，另一個則是在北達科他州建設一條全長約1885公里的輸油管道，這兩個項目均是在奧巴馬在任期間因環保問題被叫停的。特朗普宣布重啟的理由是，「一切為了就業「。

No.4：將在墨西哥邊境修牆

美國時間24日晚上，特朗普在社交網站上發消息稱「明天是國家安全計劃的大日子，有很多事要做。其中一件就是，我們要修牆！這是特朗普在就職前曾將許諾過的，竟然立刻進行了兌現。原來，特朗普要實施一系列針對移民的政策，要從加強邊境安全開始，首先要在美國墨西哥邊境造牆，並要求修牆錢由墨西哥掏。這一舉動引得墨西哥民眾大怒，隨後墨西哥總統表示拒絕掏這筆費用。沒想到，特朗普又打出了一張不付費就徵稅的牌，考慮向墨西哥徵收20%的進口稅，以資助在美墨邊境造牆。隨後，墨西哥總統培尼亞？涅托26日在個人社交網站上表示，他將不會參加原定1月31日與美國總統特朗普在華盛頓舉行的會面。

No.5：移民禁令

繼美墨邊境牆后，特朗普發出又一道「造牆令」，試圖在美國和主要穆斯林國家之間「建牆」，今後90天內，禁止向伊拉克、敘利亞、伊朗、蘇丹、索馬里和葉門的人士發放簽證。同時，特朗普還使用行政命令，禁止所有難民入境美國，禁令將實施為期4個月的時間。

該政策一出台即遭到了美國矽谷率先發出的反對聲音，Facebook CEO 扎克伯格，谷歌CEO Pichai， Twitter CEO和Uber CEO等都相繼公開表態反對特朗普的移民新政。商界的巴菲特也表達了自己的反對，他稱，美國受到移民的庇佑，也受益於過去的移民政策。