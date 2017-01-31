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本文授權轉載自世界華人周刊（微信號: wcweekly）

小小的麻將和撲克正好體現著中國與西方人們對人生和生活的不同態度。

春節，是一家人團圓美好的時刻，全家人在一起吃個團圓飯、看春晚、打麻將這三項是最主要的娛樂方式了，但是你知道為什麼中國人如此熱衷打麻將而不是打撲克嗎？撲克與麻將中包含哪些中國與西方不同的價值觀念和文化背景呢？

01.

麻將與撲克中包含中西方人們不同的價值觀念

因為中國有個老話，「？天下熙熙皆為利來, 天下攘攘皆為利往」。麻將正包含這中國人價值觀念中的現實功利特色。

中國麻將中的筒是銅錢；條也是索，索在古代穿銅錢的線； 而萬銅錢的數量，我們希望錢不是百，這樣太少了，也不是千而是萬，正表達國人對財富的最大渴望。

東風、西風、南風、北風，代表著四方，出門打拚的遊子們遠走四方，不正是為了讓家人過上好日子嗎？

中、發、白也寄託著中國人最樸素的願望。過年了，大家拜年的話就是恭喜發財，要麼祝願親朋早日升遷發達。「發」當然是發財，「中」就中狀元，就是考試及第，希望孩子能高考個好學校，也希望親朋能如古人一樣中舉人，仕途得到升遷。對將來的美好願望。而「白」，代表著清白，在當官發財的時候要清清白白，這樣才能把日子過得非常幸福和安穩。

所以，我們中國老百姓，過年休閑的時候，當然喜歡打麻將了，裡麵包含著我們對將來新的一年希望。

而撲克的花色代表著什麼呢？

4種花色代表中世紀時歐洲社會的 4 種主要行業，其中黑桃代表長矛，象徵軍人；紅桃代表紅心，象徵牧師；梅花代表三葉草，象徵農業；方塊代表磚瓦，象徵工匠。

這點反映了當時的西方中世紀社會結構。

現在的西方人也把追求價值觀念賦予這四個花色之中：黑桃代表橄欖葉，象徵和平；紅桃為紅心型，象徵智慧和愛情；梅花為三葉草，意味著幸運；方塊呈鑽石形狀，象徵財富。

02.

撲克與麻將的玩法體現著中西方人們的不同性格特徵

撲克的玩法是大牌壓制小牌，一切靠實力說話，抓到一副好牌，就有很大贏的幾率，就是命中注定的贏局了。可以看出西方人更注重傳統出身。

而打麻將一開始通過扔骰子決定如何抓牌。開始抓什麼牌不是絕對重要的，那就是三分天註定，七分靠打拚。麻將時常「歪打歪有理」，即便開始抓牌的時候牌不好，說不定反而能成牌。正所謂「謀事在人，成事在天」。我們不看出身，看以後的發展。

在撲克中，每張牌的大小不一樣，作用也不一樣。所有的人希望抓的牌越大越好。所以撲克牌每張牌是不平等的，如果抓一手不好的牌，那就毫無翻身的希望了。講究的是規則，拼的是實力，這能看出來西方社會崇尚實力，崇拜強者。

麻將並不會以牌面的大小為實力，而是講究在群體的中價值，只有和別的牌配合了，才能發揮作用，一張牌的實力作用是相對的，不是絕對的。 只要合用，絕無大小之分。加上」吃「和」碰「，也許對別人沒有價值的牌，對自己卻是很有用的。中國人更注重整體，強調我們是團體中的一員，從不搞個人英雄主義。

打撲克過程充滿了火藥味道，是你死我活的鬥爭。是對手之間的智慧算計的對抗。西方喜歡競爭。

打麻將過程可以邊說笑邊打牌，不是要以吃掉殺傷對方為代價的。大路朝天，各走半邊，你等你的牌，我要我的牌，表面上一團和氣，好像與他人無爭，但暗地裡算計別人的牌，我們追求表面和諧。最後以「和」為終局，「和」，以和為貴，和氣生財！？

打撲克開始牌的好壞很重要，出牌的技巧很重要，如果具備二者，不贏也比較難。所以，一開始見到自己手裡的牌和對手實力，就知道自己的輸贏了。所以，不確定性的因素少。

打麻將的過程是十三張牌不斷與外界進行交換過程，這就增加很多偶然性和不確定的因素，打牌最難的就是面對將來的未知，打牌過程也就是取捨的過程，我們喜歡權衡得失，考慮問題時想的就是比西方人多。

小小的麻將和撲克正好體現著中國與西方人們對人生和生活的不同態度。

03.

麻將和撲克中數字的文化含義

在撲克54 張牌中，有 52 張是正牌，表示一年裡有 52 個星期。兩張是副牌，大王代表太陽，小王代表月亮。一年四季的春、夏、秋、冬、分別用黑桃、紅桃、梅花、方塊來表示。其中紅桃、方塊是代表白晝，黑桃、梅花是代表黑夜。每一季度是13個星期，撲克牌中每一種花色正好是 13 張；如果我們計算一下撲克牌的總點數，把 J 當 11 點，Q 當 12 點，K 當 13點， 13張牌的點數之和正好有91點，等於每一季度的91天；4種花色的點數加起來，然後加上小王的一點，是365點，正好等於一年的天數，如果再加上大王的那一點，是366天，恰好是閏年的天數。原來撲克中隱藏著含西方的曆法知識。

再看看麻將，這裏麵包含著中國古代人民樸素的宇宙觀和的哲學思想。在中國古代思想中，3為基數，9為極數，所以就有三種花色：萬、餅、條、每個花色分別有9張。3也代表著是天、地、人三才。中國人講究「五行」之說，認為世界是由金、木、水、火、土等最基本的物質組成，和方位相配分別為：東方甲乙木、西方庚辛金、南方丙丁火、北方壬癸水、中方戊己土。「白皮」代表地，「發」代表天，「發」是在人的最頂部，所以用發代表天。「中」既代表五行中的中方土，也代表天、地、人「三才」中的人。而中國古人又認為宇宙形態是天圓地方，所以，正是「中」的確定，使東、西、南、北、中和天(發)、地(白皮)共同構成了一個真正的天圓。

中國麻將也暗含著12有關的天文曆法，中國古代有12地支，暗合這12生肖、12時辰、12個月。一共有144張牌，正好是12的平方，而主牌108張，也是12的倍數。規定每人抓13張牌，而13乘以4等於52，這正暗合了一年有52個星期的規律。

過年時，你在打撲克打麻將時，是否能想到這兩娛樂方式裏面居然有這麼大學問呢？

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