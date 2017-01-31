風往哪裡吹，草往哪裡倒；中國人到哪裡，市場就倒向哪裡。

——用這句話來形容奢侈品市場恰如其分。據英國《金融時報》網站報導，中國消費者購買的奢侈品佔據了全球奢侈品銷售的三分之一。

據《理財周報》，在中國，奢侈品的消費人群年齡普遍比歐美國家的年輕，平均年齡35歲左右，而歐美國家則達到45歲左右。中國強盛的購買力也讓國際奢侈品大牌在過去幾年裡紛紛搶灘中國市場，似乎只要與中國市場挂鉤，業績指日可待。

但2012年至2013的這一財年，對於所有的中國市場的奢侈品而言，都遭遇了多年未遇的滑鐵盧，業界稱之為「奢侈品寒冬」。它們將業績下滑的原因歸為兩點：

一是中國經濟增速放緩；

二是中國政府反腐所致。

而下面三組數據表明，這個沉睡了近5年的行業正在復甦……

▲圖片來源：視覺中國

飛天茅台不到一年漲幅30%

春節聚會，少不了白酒慶祝。作為高端白酒的代表，茅台價格的全面上漲已然成為行業的傳奇。從去年10月開始，茅台貨源就出現吃緊的情況，價格也開始上漲，53度飛天茅台去年上半年售價僅950元，中秋節之後一路上漲到1100多元，而元旦前部分煙酒店飛天茅台的價格突破1200元，目前53度飛天茅台的價格在酒仙網上達到了1239元，也就是說，不到一年時間里，茅台的價格上漲了30%！

▲圖片來源：酒仙網

茅台不僅價格一路上漲，你想多買點還得「靠關係」。在1月23日（農曆臘月26），成都一家茅台專賣店的店員就對每日經濟新聞（微信號：nbdnews）表示：

我們已經把今年一季度的配額都賣光了，要不是老闆壓著，這個任務完成得更早。現在只有老闆朋友才能多買。

她還表示，由於貨源緊張，有不少跟老闆關係好的經銷商從專賣店處拿貨，再轉手銷售。

當問及店裡的存貨情況時，該店員猛搖頭說：

我們現在的庫存就是零，除了老闆自留的，一瓶多的都沒有。

一位長期跟蹤酒類板塊的券商分析師向每日經濟新聞（微信號：nbdnews）透露，近兩周飛天茅台系列一批價已經漲到了1200元/瓶左右。但他認為，茅台的價格上漲並非廠家有意控量，主要是由於春節旺季到來，下游需求猛增所致。

瑞士手錶在中國大陸市場銷量強勁反彈

如果你認為茅台漲價只是季節性因素的話，接下來這個數據更有說服力。

據華爾街見聞，瑞士手錶曾經的輝煌歲月，2010年至2011年，似乎已非常遙遠，當時的瑞士鍾錶出口總值增長率曾超過100%。可好景不長，瑞士鍾錶業的出口情況很快惡化。數據顯示，作為瑞士鍾錶海外最大市場的中國香港，銷售量在過去四年中慘遭腰斬。

而最新數據顯示，2016年，雖然瑞士的出口達到創紀錄的2107億瑞士法郎（約2110億美元），但鍾錶出口卻下滑9.9%，創下七年來最大降幅。與此同時，2016年12月瑞表六大出口市場表現卻顯示，中國大陸市場不僅重新成為其第三大市場，並在12月錄得高達27.6%的漲幅。

也難怪瑞士鍾錶業聯合會在1月26日的一份聲明中表示，預計2017年的鍾錶出口將穩定，初步跡象顯示反彈已出現。此外，歷峰集團（Richemont）等十多個手錶品牌，在2016年的最後3個月，已顯示出銷量的復甦。

另據無時尚中文網（微信號：nofashioncn）消息，LVMHSE腕表部門首席執行官Jean-Claude Biver預計2017年中國大陸市場有5%的反彈。

LVMH集團年銷售首破370億歐元

據億邦動力網，全球最大奢侈品集團LVMH在幾天前發佈了全年業績報告。得益於美國和歐洲市場的強勁銷售以及亞洲市場需求的回升，LVMH集團2016年第四季度業績大好，全年銷售首次突破370億歐元。

LVMH集團取得的業績無疑讓同行羡慕。在2016年，LVMH集團來自持續經營的營業利潤錄得70.26億歐元，比2015年有6%的增幅；來自持續經營的營業利潤率為18.7%，同比有20個基點的提升。實際營業利潤同比增長8%至69.04億歐元，毛利潤增長6%至245.61億歐元，毛利率與上年基本持平為65%。

從財報上看，2016年第四季度是LVMH集團全年表現最佳的季度。受益於中國大陸市場的反彈，除日本以外的亞洲市場錄得10%的有機增長，而美國市場有機增幅達到9%，歐洲市場同樣有9%的增幅，唯日本市場跌3%。

借用英國浪漫主義詩人雪萊的話作為結尾：

冬天來了，春天還會遠嗎？

每經編輯 李凈翰

每日經濟新聞綜合華爾街見聞、

理財周報、億邦動力網、

無時尚中文網、每經網（記者：謝振宇）

轉載請註明

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