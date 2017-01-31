點擊上方藍字，關注21君~

走進經濟生活里的一切

過年前，你是不是忙著掃福字、攢敬業福？

過年了，各種祝福是不是在你的手機和別人的手機間轉來轉去？

但是小編越來越覺得，手機里的祝福再多，也比不上一張全家福那麼讓人心動。

本文來源：北京青年報（beijingqingnianbao）

很多家庭仍然習慣過年時到照相館拍一張全家福 ？ 攝影 | 北青報記者 郝弈

每年春節，家裡人都有一起拍全家福的習慣，作為聽話的小輩，每次都是讓拍就拍，沒覺得怎樣。

直到去年春節，在姑姑家裡翻出了近10年的全家福，大家一邊翻一邊感嘆，「哎呀小姑那時候多瘦啊」、「小玉（侄女）那時候還抱在爺爺懷裡，這會兒都上中學了」、「這張怎麼沒有你大哥？哦對了，他那年沒回家」……翻到後幾張，都沒有爺爺了，大家誰也沒說，只是心裏落滿了淚。

一年365天，一大家子人能湊齊的時間，大概也只有春節。抽出一點時間，拍張全家福，既有「生活最重要的是一家人齊齊整整」的儀式感，也是多年後一家人的溫馨回憶。

拍全家福，不一定要排排坐，還有這些方式，滿滿都是愛。

↑家裡的老少男神們齊齊擺出這麼man的姿勢

簡直帥爆了！

↑哈哈……老人都樂壞了~

感覺回到從前抱著自家孩子餵奶的時候。

不過當年喝奶的孩子長大了，也有了孩子，

而自己已經白髮蒼蒼！

↑自家人拍全家福，

最怕照片上少了拍照的人。

其實只要一面鏡子，

拍照的人也可以拍入全家福了，

這個機智技能簡直滿分！

↑這張全家福愛意滿滿

↑這張按身高的也很有愛喲

但是誰來照顧最右邊最小的兩隻小可愛呢？

哈哈哈……

↑這張看著就很舒服

前面的人直接躺，後面的或坐或半倚！

↑這兩張家庭側影，美翻了~

感覺像電影的截圖。

↑這張拍局部的，雖然看不見臉

但感動滿滿，

全家福這樣拍也是棒棒噠！

↑喲，在孩子面前，

你們小兩口乾嘛呢？

↑這兩張的拍照創意看似普通，但重在細節！

看那眼睛、鼻子、嘴巴、眼神……

完美展示了家庭基因！

↑這張鏡框全家福也很有創意，

如果要拍這樣一張照片，

需要提前策劃哦。

↑奧運冠軍楊威這張全家福

有一種撐起一個家的感覺。

↑田亮一家的全家福也很有愛，

令人羡慕！

↑鄧超孫儷這張全家福蠻有新意的

21個拍全家福的經典姿勢

可以在樓頂、陽台等高角度往下拍攝全家福（集體照），這樣照片會充滿氣勢，氣場滿滿。

這種拍照姿勢，特別適合在戶外草地或自家床上，而且本身有點全家人玩鬧的感覺，孩子們會比較配合。

從遠處向前跑，靠近拍照人員時再一起跳躍，這樣拍出的照片很有動感，充滿歡樂和意趣。

按身高排序，錯落站著，這樣就不存在誰的臉被擋了，而且富有層次。

選擇大光圈，對焦於最接近的那個人身上，遠一點的人雖變得朦朧，但拍出來非常有感覺。

採用仰拍姿勢，所有人靠在一起，盡量讓頭部挨著，並齊齊擁向鏡頭。

選一個人（最好是臉最小滴！）站在最前面，其他人從ta身邊把頭探出來。

全體自然站著，最重要的人站在中間靠前的位置，有一種眾星捧月的感覺。

拍全身，站在左邊的人和右邊的人姿勢相互對應，中間的人姿勢單獨。

男性友人拍照的最佳姿勢，既突出男人之間的親密，又不會辣眼睛。

一個靠著一個，像接龍一樣，這樣拍攝整體投入感很強，有一種合家歡的feel。

大家一起俯卧在地，同時雙手撐起上身，拍攝最好用低角度，這樣拍攝的效果萌萌噠。

大家一起圍著圈躺下，頭挨著頭拍攝，表情自然微笑。

採用交錯排列的姿勢，這樣拍出來充滿溫情。

一家人手牽手遠遠走過來，可以連拍幾張，選擇最自然最美的表情。

一家人坐沙發上，就像平時挨著看電視一樣，3口之家特別適合喲！

同樣是坐在沙發上，但這次所有人面向沙發的背面，著重拍攝上半身。

在戶外活動的時候，大家可以坐在草地上你挨著我我挨著你拍照，記得注意保持視線水平。

依次站在一個人的背後，這樣可以盡量拍到更多的人，而且還相當好看。

一家人或坐或靠在沙發上，姿勢放鬆。

一部分人背著另一部分人，比如家長背著孩子、哥哥背著妹妹，這是另一種親密的拍攝姿勢，很歡樂。

春節假期過半，離家的日子又近了

快拍一張全家福，留下最美好的回憶

想好怎麼拍了嗎？

可以轉發給家人朋友一起開腦洞哦~

本期編輯 劉巷