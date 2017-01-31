炒股，看雪球就夠了

每晚20:17，雪球君給您離真相更近的剖析

今年投資總結，是沒掙到錢。？

但是今年對投資的認識，市場的判斷，運行，心態，能力的提升是極快的。？

今年的主要收穫：

1.趁公差的功夫拜訪了一趟使自己真正懂得投資為何物的領路人。一頓晚飯，7瓶啤酒的時間，所有的話題對我來說都是非常重要的。？

2.今年過的比較慘，現金流長期為負，主要原因是個人收入比較慘，而支出比較多所致，因為這個原因，投資行為略顯激進。？

3.今年對未來的信心十足，原因在於改革的實質性推進，無論是實體改革和資本市場改革。？

4.未來對包括貨幣，實體經濟，二級市場信心十足。人民幣是強勢貨幣，人民幣的未來不具備貶值基礎。？

？幾點對市場看法： ？

1.看空美元

雖然美國享有全世界央行鑄幣權，但是現今幾個巨大的矛盾使得美元霸權不是鐵桶一塊。貨幣的實質是國家信用，是國家實力的體現。美國的影響力在下降。而中國的影響力在上升，影響力的提升的根本原因是綜合國力的體現。？

2.看多人民幣

人民幣短期當然壓力沉重，房價那麼高，無論從資產配置，還是全球投資的行為上理解，人民幣都有大量的兌換外幣需求，這是不可避免的拋壓。但是就如上條所說，貨幣是國家信用，是國家綜合國力的體現。中國現如今在各個領域都越來越有競爭力，而且這種競爭力會越來越強。原因在於國內科技的快速發展和科研成果的快速進入產業的結果。？

3.看好本次國企改革

本次國企改革，改革路徑有以下幾點，混合所有制改革，資本投資運營，資產證券化，股權激勵。其實質和07年股權分置改革沒有本質區別。改革的核心都在於，引入民營資本（民眾接盤），併購優質資產注入。優質資產引入戰略投資者（民營資本），通過投資做大做強國企（航空類，證券，銀行等）。資產證券化，就是上市，併購重組，無論是題材概念和未來的業績釋放所帶來的二級市場的表現，都將是史無前例的。？

4.優質成長股的持有邏輯

在國企改革之外，優秀的真正成長性企業，他們代表著國家競爭力的體現。如萬華化學，東華能源等。？

5.對後市看法

廣大散戶會在年後好了傷疤忘了疼，也會在年報行情結束后，繼續大罵政府，大罵監管層。雖然監管總有錯誤，如新股提速，砸盤等行為。監管也有不作為，如對制度性如股東套現等行為的縱容，對在國企改革概念的炒作縱容等。年報行情將會在春節后展開，行情將會持續到5-6月份。這是個人看法，A股沒有真正的下行空間，但是今年有優秀業績的成長股們積累的獲利盤已經挺高了，大概率會在年報行情結束后，掃大多數人下車。如萬華化學。？

6.談下對港股看法

港股被邊緣化是有原因的，主要原因是港股老千股盛行，雪球上多位大v今年踩了不少雷。當然也有大賺的，實質上是，在港股上賺到錢比A股要難。當然不代表不能賺錢。港股中仍然有不少優質資產。？

7.對A股看法

中國聯通，中船，中糧生化，中石化的走勢將會是上個牛市的中車走勢的翻版。其帶動的國企改革行情將會以點帶面鋪開，鋪開原因是改革深化，和國資委的資產併購，上市運作平台。上海藍籌板塊里，金子垃圾都有，對各個實業資本來講，金融產業是各方資本爭奪話語權，鞏固地位的重要戰場，金融包括，銀行，保險，證券，金融租賃。不包括p2p。

看好供給側改革概念股，原因是現在炒作的是概念，未來是實實在在的業績。看好滬深300大於上證50。滬深300估值高於上證50，是其成長性，未來空間大於上證50成分股所致。不看好創業板，創業板最近優質公司的股價下跌，不是公司基本面變壞的結果，創業板整體估值的殺跌造成了這一過程，如愛爾眼科等。？

？發現寫的也不少了。本人持有券商股，中化國際。600486。三隻。其實券商買入了3隻，只是都看作一隻罷了。後面有機會照著觀點細說。

面對幾千隻股票，你是不是覺得不知道該投資哪個？

決定了投資對象，你是不是還擔心買入的時機不對？

終於買入了股票，它是不是總是剛買入股價就跌了？

持有的股票跌了，你會不會不知道該怎麼辦才好呢？

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