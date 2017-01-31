新華社北京1月31日電（記者齊中熙）春節假期第五天，全國大部分地區天氣晴好，各地假日旅遊市場繼續保持平穩增長態勢。經國家旅遊局數據中心綜合測算，1月31日全國旅遊接待總人數3770萬人次，同比增長14%；實現旅遊收入510億元，同比增長16.3%。

近日，多處景區（點）遊客承載量接近限值，部分景區（點）已經啟動遊客流量控制預案，一些熱點城市和地區住宿接近飽和。接到國家旅遊局《關於進一步加強旅遊安全工作的通知》后，各地旅遊部門和旅遊企業加強了冰雪旅遊、濱海旅遊和載客車船、遊樂設施等旅遊風險點和遊客密集場所的安全檢查和指導。

大年初四，節后返程臨近和錯峰出遊客流攀升推高了交通流量，預計初五初六將迎來節后春運的客流高峰。鐵路方面：整體客流繼續增加，全國鐵路預計發送旅客830萬人次；全國鐵路預計加開旅客列車407列。民航方面：成都雙流機場預計出港旅客近7萬人次，迎來春節期間的第二波客運高峰；廣州白雲機場全天計劃進出港航班1265班，停車位較為緊張，目前已啟動應急措施增加停車空間。公路方面：各地公路開啟節后返程模式。