炒股，看雪球就夠了

每晚20:17，雪球君給您離真相更近的剖析

我今天的注意力幾乎都在這位球友「Terastar」的發言上，很多自己的思考挺有意思，兩個引我思考的觀點，分享給大家。

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聰明的讓人覺得可怕的資本市場

有時資本市場確實聰明的讓人覺得可怕，有時也是狂躁得像個瘋子。像瘋子的時候，最明顯的就是15年的A股了。



我舉幾個聰明的可怕的例子吧：

08年底，我當時也想買騰訊控股，多麼績優的股票啊，但這貨竟然就是不跌，頂著幾十倍的市盈率竟然在那麼瘋狂的暴跌局面下，它竟然不跌，簡直違反常理，當時多少股票完全跌瘋了啊，大家都在不要錢似地大甩賣。但騰訊就是不跌，我當時就完全理解不了。

現在過了8年後，發現這幫資金真牛X，我才是那個傻X。



東方電氣業績最高點是11年，但實際股價高點卻是在10年11月份，當11年好的財報業績出來后股價反而跌到10年11月的四分之一了。如果你不信邪，只看財報，那你就等著套牢吧。後面幾年它業績果然一路走差。



螺紋鋼去年4月份，現貨都漲到3100了，沙鋼出廠價當時都3200了，如果你去市場調研，會發現鋼材沒庫存啊，貨源很緊啊，鋼廠說還要漲價啊。但這時螺紋10月合約才漲到2787，離現貨價還有好一段距離，反而突然暴跌。然後現貨果然跟著期貨一路暴跌。最後我印象中螺紋10月合約是2200結算的。

2

垃圾股和壞男人的相同點

通過我的觀察發現，有一部分人是特別喜歡玩垃圾股票。他們在垃圾股票上討論得熱火朝天，反而對好股票不感興趣。

原因是不是和男人不壞，女人不愛是一個道理？

垃圾股票和壞男人之間起碼有兩個共同點：

1、兩者都很刺激。

垃圾股票的股價走勢很刺激，壞男人生活也很刺激。

2、兩者都很善於忽悠。

垃圾股票總是給出無數宏大題材。壞男人總是給出無數美好藍圖，承諾只是為了騙......

巴菲特老婆為什麼離他而去，看看巴菲特的股東信就明白了，多麼無趣，就告訴你，我只負責跑贏指數，千萬不要對我有過高期望。

他當然應該跟中國的股神們學習。每年才翻番？那是我發揮不好。我最少都是兩年十倍。給我10年時間，我8000元給你炒到20億。

今天密集在雪球個股頁面上轉了下，發現很多人還在犯我們當年同樣的錯誤，在使勁和豬摔跤。 很多股票是明顯的豬啊，何必和他們摔跤，反正最後贏了也是一身泥。

據說女人最關鍵的就是一定不能碰爛男人，但據說很多女人總以為她們能改造男人，讓爛男人變好男人，但結局往往證明她們改造不了任何人。

炒股的人，據說也有很多人認為自己能從爛股票上賺到錢，認為自己的親吻能使青蛙變王子。可事實上，根據我這麼多年的經驗，幾乎沒見過青蛙變王子的案例。

大部分公司的基因是老闆決定的，一個公司的基因是幾乎不會改變的，起碼在換老闆前是不會變的。

高明的投機者例外，他們能從遠處嘭的一聲，殺豬一條，然後瀟洒而去。 但高明的投機者絕對是百里挑一的。穩准狠，缺一不可。

人，千萬別高估自己的水平。

但，人，往往高估自己的水平。

面對幾千隻股票，你是不是覺得不知道該投資哪個？

決定了投資對象，你是不是還擔心買入的時機不對？

終於買入了股票，它是不是總是剛買入股價就跌了？

持有的股票跌了，你會不會不知道該怎麼辦才好呢？

關注雪球，做更聰明的投資者。