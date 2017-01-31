來源：央視新聞（微信號：cctvnewscenter）

過去一年間，全國多出生了上百萬的寶貝。

從2011年放開雙獨二孩到2015年單獨二孩，再到全面二孩，很多家庭都要面臨生與不生的問題。

兩個寶貝如何相處？他們成長的過程中有哪些快樂和煩惱？春節合家團圓的時候，央視新聞頻道、央視新聞新媒體共同推出春節特別節目《二孩之後》，關於生不生二孩，來聽聽家長、老人、大孩這三代人都怎麼說。

聽聽家長們怎麼說↓↓

太累

記者：你和老公有仔細商量這個事兒嗎？考慮過嗎？

黑龍江市民艷梅：他也態度和我差不多，可要可不要，要有要的好處，不要有不要的好處。我跟他說，那要的話你來看你來帶，除了正常工作的應酬，其他應酬你都別去了在家帶孩子，他就說那就別要了。

旅客：我們下班是八點下班，孩子4點半放學后在學校上託管班，託管班后6點半自己在家等著大人回來。太辛苦太累了。

記者：所以暫時就沒有想過要第二個小孩兒？

旅客：沒想過。

經濟壓力大

淡定接受

記者：會有心焦的時候嗎？

北京市民徐冉：初始的時候會有，在第一胎前六個月之前，但是我想這應該也處於新媽媽的一個成長階段吧。然後度過去也就這樣了，因為時間是最容易擠的，擠擠怎麼都有。如果把全職媽媽包括在家裡教育孩子作為一種工作來說其實還相對來說輕鬆一些的。

70后：完不成這個任務

記者：您是打算要老二？

北京市民：要，但是特別費勁。因為我40歲了，我老公45歲，我們屬於70后。70後生孩子特別費勁，男生也許壓力沒有想那麼多，但是我就知道我身體情況怎麼樣，就怕……但是他爸爸也特別想要，然後我們家孩子也特別想要，因為一個孩子嘛，沒有伴嘛，然後就是在家也沒有人玩兒，就想給她找一個伴兒，但是真的我們70后完不成這個任務。我們身邊的好多人都想要，但是就考慮到歲數大了就是很多事情做不到。

注意：50歲后慎重選擇生育

鄭州大學第一附屬生殖醫學中心胡琳莉醫生介紹，現在備孕在門診來看呢大於35歲的將近有50%的病人是二胎的。特別是二孩政策開放以後的話，像70后的40多歲的很多，還有一些50多歲也要求來想生。但是這種條件確實不好，專業人士認為，50歲以後的併發症比較多，還有孩子產後的出生缺陷，所以我們堅決勸阻50歲以後不要再去生育了，別冒這個風險。

有壓力男人得抗住

遊客：現在二胎政策這麼放開有沒有考慮？可以，這事兒可以，我覺得身體也行，整一個。兩個寶寶有點壓力。但這事兒畢竟是男人嘛這事兒就得扛住啊。

再來聽聽「大孩」怎麼說↓↓

遼寧少兒春晚小演員王森晉野：想不想要弟弟妹妹？不想要。為什麼不想呢？因為太鬧了，我想要個姐姐。

遼寧少兒春晚小演員楊明燁：我喜歡要弟弟妹妹，因為我整天在家沒有意思，我想要個弟弟妹妹。媽媽給生嗎？我媽讓我爸生。

遼寧少兒春晚小演員劉俏菲：我就不喜歡弟弟和妹妹，因為我的香蕉被他拿一半我就吃不著了。

遼寧少兒春晚小演員董軒赫：不想要。我怕我媽生了就不喜歡我了。

遼寧少兒春晚小演員楊雨軒：我告訴你啊，弟弟和妹妹老討厭了，我一在家玩楊宇恆老搗亂我，我玩啥他就往桌子上撇啥玩意兒。

遼寧少兒春晚小演員李金堯：我想要一個弟弟妹妹他就可以陪我玩，爸爸怎麼和你說的？爸爸說別要了咱家沒有錢。

天津常伶羽：不要弟弟妹妹，我想要一個小比熊狗狗。

最後聽聽老人們怎麼說↓↓

很願意但得聽兒媳婦的

記者：有沒有想過，再給您來個孫子或者孫女？

天津市民林鎖敏：想啊想啊，得聽媳婦。他們的顧慮是什麼？誰知道呢，反正人家要我就給看，人家不要我就不問，我也不管我也不問，你生我就給看，你不生像我這婆婆不像姥姥。

無所謂聽孩子的

歲數大了帶不了

記者：一個是不是有點太孤單了？

河南鄭州市民陳愛華：那也沒辦法，你要是再想一想包括我想一想，如果我現在就是70了，我要重新再從一個小寶寶照顧起，餵奶、換尿布、洗奶瓶、我就想想我這個年齡段。我真不想，不想再重新一個寶寶給他照顧大。

生寶寶不影響老人們生活

記者：一般要是孩子們再生一個會不會影響老年人的生活？

河南鄭州市民郭巧玲：不影響絕對不影響的。因為我家裡孩子們都很支持你儘管出去玩兒，另外一個現在老人都願意讓生，我們那個年代都計劃生育不讓你生那麼多。

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