1、美國貿易保護主義抬頭 墨西哥貨幣深受其害

特朗普上台之後推行的政策充滿了許多不確定性。在總統競選過程中，特朗普稱，將推行財政刺激政策，降低稅率，擴大財政支出。受此影響，美元走弱，墨西哥比索兌美元匯率上漲。

2、布局紅包行情時機已到 A股紅二月概率高達90%

光大證券首席分析師趙揚：布局紅包行情時機已到紅二月概率高達90%，申萬宏源首席策略王勝：積極做多成長股下半年大牛啟動。

3、大空頭德銀的警告賣出美股

德銀：全球經濟回升勢頭將調頭，對應的交易策略很簡單：賣出股票。高盛、大摩等一些華爾街大銀行的高管正在拋售股票，不到兩個月賣出了近1億美元股票，超過2006年以來任何一年的同期水平。

4、特朗普又燒一把火，蘋果、微軟、臉書、谷歌都怒了…

特朗普最近又簽署一項總統行政令，凍結美國難民收容項目。今後90天內，暫時禁止伊朗、伊拉克、敘利亞、利比亞、索馬利亞、蘇丹以及葉門7個國家的普通公民入境美國，對敘利亞公民無限期停發籤證和停止難民庇護申請處理。今後120天內，所有難民將被禁止入境美國。

5、常清：大宗商品市場進入牛市初期

著名期貨專家、經濟學家常清先生在「和訊網中國財經風雲榜期貨分論壇」上，明確提出了「大宗商品進入牛市初期」的觀點。

6、高能預警！A股節后第一個交易日為近期解禁高峰

2月解禁主要集中於主板，解禁市值佔比為57.8%，而創業板解禁市值下降至426.4億元，佔比僅為15.1%，且主要集中於2月3日一天。海天味業(解禁市值為756.9億元)、主板的陝西煤業(解禁市值為386.4億元)、中小板的牧原股份(解禁市值為156.8億元)、創業板的東方網力(解禁市值為70.0億元)和創業板的光環新網(解禁市值為67.4億元).

7、可以持股過年，這五件大事很重要

特朗普政府經濟刺激計劃

2月1日，美聯儲披露1月貨幣政策會議。

中國在內的主要經濟體（歐美日）將披露1月份PMI數據。

歐洲銀行業是否會經歷「黑天鵝」事件？

春節出境游景氣度。

8、A股進入估值回歸時代神創神話終結？

同花順：儘管創業板在2016年跌幅超過27%，目前來看創業板指數的泡沫仍然較大，後續仍有較大的下降空間。

9、假期日膠又暴漲了，雞年國內投資咋做？

上海從容投資董事長呂俊：股票比較早進入熊市，消化的時間已經比較長了；債券剛剛進入熊市，估計沒那麼快緩過勁來；商品是牛市走了半截，商品可能有些機會。