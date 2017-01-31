1月中國典型房企銷售金額TOP200

備註：

1、時間：為2017年度，截止到1月31日；

2、企業：為主營業務在中國大陸的房地產開發企業；

3、物業屬性：以住宅為主的可售型物業；

4、數據來源：億翰智庫、各企業公報等；

5、本榜單為億翰智庫根據各方公開數據專業估算所得。

1月中國典型房企銷售面積TOP200

備註：

1、時間：為2017年度，截止到1月31日；

2、企業：為主營業務在中國大陸的房地產開發企業；

3、物業屬性：以住宅為主的可售型物業；

4、數據來源：億翰智庫、各企業公報等；

5、本榜單為億翰智庫根據各方公開數據專業估算所得。

榜 單 解 讀

？ ？ ？觀點一： ？

房企業績門檻值大幅提升

表：各梯隊業績門檻值

2017年1月，房企各梯隊的門檻值增幅明顯，一方面得益於16年市場行情的延續，另一方面歸功於推盤量及春節返鄉置業需求的增加。其中TOP10業績門檻值達到95億，增幅最為明顯，同比大幅增長超80%；TOP30的業績門檻值達到38億，同比增長46%；而TOP50的門檻值增幅54%。從目前房企的業績表現來看，可以推斷，在2017年市場行情沒出現特殊變故的情況下，TOP50的門檻將繼續突破300億。

從房企各梯隊門檻值來看，強者恆強趨勢將越來越明顯，企業要在市場中求生存發展，就必須快速做大做強，獲取行業話語權，晉身50強，否則可能有被收併購的風險。

？ 觀點二：

市場「捺」型行情下，榜首之爭已打響

政策調控下，市場進入「捺」型下行通道，企業由於對2017年業績的擔憂，緊抓2017年市場行情上半段機會，在春節期間積極加大推盤量，榜首之爭在1月份已打響。

表：典型房企1月銷售業績

三個3000億級別的房企萬科、恆大和碧桂園依舊保持良好的張力，1月份已開啟榜首之爭，三家房企單月業績均超過400億。相比其他企業，房企業績表現的更為穩定，抵禦市場風險能力更強。

2016年碧桂園一直蓄勢待發，全年銷售金額超過三千億元，達3088億元，但與同期的恆大和萬科相比，仍有一定差距。2017年1月碧桂園銷售金額467億元，同比增加275%成功超越萬科7億元，首次問鼎。萬科也不甘落後，1月份發力，單月銷售金額460億元，同比增長80%，與2016年12月銷售業績相比接近翻番，但想坐穩前兩名仍需努力。恆大1月銷售金額400億元，與2016年金九銀十的銷售金額相當。

？觀點三：

春節營銷效果明顯，

魯能強勢進入央企前四

近年來，房企對春節的「態度」開始出現了微妙變化，春節月的銷售額出現了逐年上升態勢。有明確目標的房企，其實從開年時就已經顯露出它的趕超架勢了。尤其是從2015年開始實現業績發力的魯能地產，在2016年的2月實現了34.2億元的業績，單月銷售額排到了行業第8。明明是央企，卻長了一顆市場化的心，以最敏銳的嗅覺抓住任何一個市場機會。

表：典型房企1月銷售業績

保利地產繼續穩坐央企老大的位置，1月份銷售金額140億元，僅次於碧桂園、恆大和萬科。2017年1月份魯能進入央企前四，銷售金額97億元，略低於中海的111億元和華潤的102億元，但屬於四家央企中同比增幅最高的企業，同比2016年1月增幅約196%。主要系魯能春節期間強大的營銷執行力，截止1月29日，魯能高鐵航空廣告投放日均曝光2200萬、春節投放的相關視頻媒體點播量超過1400萬、微信朋友圈4次小視頻廣告曝光量2070萬、小貝微博話題超過1億的曝光量、魯能央視廣告視佔率高達83.2%！

億翰股份

中國房地產戰略服務領域領導者，專注於為房企提供發展戰略、運營策略顧問服務，已成為55%以上百強房企的顧問夥伴。

在行業多變時代，企業諮詢模式轉型之秋，億翰股份始終堅持以企業研究為抓手，專注於行業發展周期、企業運營模型和城市投資風險的研究探索，以求為房企在快速擴展、價值提升的道路上盡一份綿薄之力。

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