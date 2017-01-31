梅伊堅邀川普訪英 挨批令女王處境尷尬中央社 (2017-01-31 20:08)
（中央社都柏林30日綜合外電報導）英國首相梅伊今天表示，對於美國總統川普採取的限制移民措施，英國抱持不同態度，但美國仍是英國重要盟國，因此邀請川普訪英計畫不變。這使她遭批評令英國女王處境尷尬。
川普（Donald Trump）簽署行政命令，禁止難民和七個穆斯林國家的人民入境，在全球引發強烈抗議。英國除有民眾走上街頭示威，還有超過150萬人連署，要求政府取消邀請川普到英國進行國是訪問。
不過，梅伊（Theresa May）在愛爾蘭首都都柏林訪問時告訴記者：「美國是與聯合王國關係密切的盟國，我們在許多共同關切的領域合作，兩國之間有特殊的關係。我已正式邀請川普總統來訪，這項邀請維持不變。」
「每日報郵」（Daily Mail）報導，曾任外務部高官的芮基茲（Lord Ricketts）批評，梅伊作此決定「判斷欠佳」，因為這使王室陷入引發各界憤怒的爭端。
芮基茲表示，川普之前幾任美國總統都等上幾年時間，才有幸晉見英國女王伊麗莎白二世，他不明白川普為何「特別應該」這麼快就見到女王。他建議，應該延後這項純屬儀式性質的訪問，改為安排較低調的政治性訪問。1060131
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
玻璃 花器．Greens 澆花器．BLOMUS 噴霧澆花器．松鼠花器．自動澆花器．LEKUE 花嘴 擠花器．BLOMUS 噴霧 澆花器．竹製花器．玻璃花器．擠花器．自動擠花器．打花器．刨花器．奶油擠花器．澆花器．ORBIT 澆花器．噴霧 澆花器．噴霧澆花器．LEKUE 擠花器 點心模．Lillifee 澆花器．自動 擠花器 0.25L．QUALY 松鼠花器．擺飾 花器．手提澆花器．BLOMUS 手提 澆花器．lekue 擠花器．做花器．BLOMUS 澆花器．餅乾擠花器．玻璃 酒杯 花器
- 櫻花牌 GH1035 一般公寓用10L屋外型熱水器
- 【CASIO G-SHOCK系列】席捲極限探險家時尚運動錶(GG-1000GB
- AIRWALK LUGGAGE - 精彩歷程 環郵世界行李箱20+24+28吋 三
- 【NIXON】台灣總代理-CORPORAL SS 新潮 黑橘(A346-2336)
- SKECHERS (男) 健走系列 GO Walk 3 - 54050BKW
- IMPACT 怡寶標準型舒適護脊書包(二代)-粉紅 IM0050BPK
- ee9迷人丰采~閃耀珠鑽蝴蝶結素面柔軟兔毛平底踝靴＊灰色
- SEIKO精工 藍寶石水晶玻璃時尚女錶-黑 SXA099
- Alviero Martini 義大利地圖包 旅行系列 經典拉鍊3卡零錢袋
- HELENE SPARK 菱格車線拼接造型時尚粗跟長靴－黑
國防新聞周刊：台灣很快就需向美採購F-35戰機【中廣新聞網】
雞年島國洗腦神曲《Chicken Attack雞雞攻擊》【北京新浪網】
美夫妻倡導多P生活 網友批：災難的開始【Kairos 風向新聞】
美機場抗議混亂 川普怪罪抗議民眾造成【中央社】
春節假日後 韓特檢查抄青瓦台調查【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》