波蘭「國史館」筆跡鑑定專家說，前總統「華勒沙」早年確實曾經和共黨特務合作過。



七十三歲的「華勒沙」後來組織「團結工聯」，以和平方式和波蘭共黨政府對抗，還因此獲得諾貝爾和平獎。波蘭共黨政府垮台以後，「華勒沙」成為第一位民選總統。不過，一直都有人指控他曾經替共黨特務機關工作過。「華勒沙」一向否認。



十七年前，法院判決雖然認定他不是共黨特務的線民，但是相關的指控始終沒斷過。



波蘭「國史館」的筆跡專家說，比對過「華勒沙」和一位化名「玻列克」的特務線民的筆跡之後確定，「華勒沙」簽署過工作合約、寫過異議人士的動態報告也簽收過領款收據。時間從一九七零到七六年。



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