大馬警方：沙巴沉船失?陸客為5人中央社 (2017-01-31 20:04)
（中央社記者郭朝河吉隆坡31日專電）馬來西亞警方針對沙巴沉船事件再度澄清，由於其中1名陸客攜帶妻女2人登船，但使用同一名字登記，因此目前仍有5名陸客及1名船員等6人失蹤，而非5人。
沙巴州警察總監藍利丁（Ramli Din）今天澄清，昨天下午他發布失蹤者只有5人，實際上船大陸遊客為27人，惟經過警方調查顯示，其中1名大陸生還者表示攜帶妻女2人登船，但卻只使用男子名字登記，目前證實30歲的妻子與約10歲的女兒仍失蹤。
同時，旅遊公司也坦承失誤，名單上有2個名字實屬同一人，分別只是一個使用簡稱，一個使用繁體，若加上上述母女，並扣掉船客名單上一名報名後沒上船的33歲男子，船上的陸客遊客人數仍是28人。
換句話說，目前仍有5名陸客失?，另一名失蹤者是26歲船員。另有3名陸客溺斃，包括一對母女及一名男子。
藍利丁強調，由於部份生還者屬於重症者以及受驚過度，現階段不適於錄口供，因此目前仍無法公佈真正調查進度。
不過他表示，昨天被扣留的出事沉船華裔船主，將會延扣4天至2月3日。另外也扣留1名船長和1名船員，並援引刑事法典304A條文（誤殺）調查此案。
一艘載有28名大陸遊客和3名船員的遊船，28日大年初一從馬來西亞沙巴州首府哥打京那巴魯前往附近景點環灘島途中失去聯絡，目前大馬海事執法局已擴大搜救範圍，大陸與汶萊也將派出力量參與搜救。1060131
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