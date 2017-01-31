（中央社開羅2017年1月30日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）簽署行政命令，禁止7個穆斯林國家人民入境美國，遭伊斯蘭國（IS）支持者奚落，稱此舉不僅不能防範美國發生恐攻，反而為IS贏得更多新戰力。



路透社報導，1名IS支持者透過應用程式Telegram表示：「你的決定毫無用處。針對你的攻擊會從美國內部而來，從生在美國、父母與祖父母都是美國人的人而來。」



川普27日簽署1項行政命令，禁止來自伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門人民入境美國，為期至少90天。這項旅遊禁令即刻生效，預計前往美國的這7國民眾陷入混亂，也引起各國強烈抗議。



IS尚未對川普禁令做出正式回應，但部分支持者透過社群媒體表達他們對移民限制的鄙視，並說這為伊斯蘭國行動提供動機。



1名自稱摩蘇里（Salem al-Mosuly）的支持者在推特（Twitter）上寫道：「川普禁止穆斯林進入美國，還在葉門、伊拉克及敘利亞殺害他們...這可憐的傢伙不知道他為IS提供了多麼寶貴的幫助。」



還有其他IS支持者對川普29日向美國參謀首長聯席會議提出的要求嗤之以鼻，他要求他們在30天內提出擊敗好戰團體的計畫。



Telegram用戶阿薩維提（Turjman Al Asawirti）寫道：「改革戰士川普讓他自己變成欠缺思慮的暴君。這個卑劣的戰士忘記在他之前，小布希與固執的歐巴馬那些輕率言論，他們並未成功，上天保佑，我們會緊追他不放，就像對他的前任者一樣。」（譯者：中央社廖禹揚）