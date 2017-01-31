南迴列車調車出軌 誤點未達退票標準中央社 (2017-01-31 18:21)
（中央社記者程啟峰高雄31日電）台鐵高雄站今天說，受台東站一列車洗車時中午出軌影響，台東開往高雄的南迴線區間列車下午紛紛誤點，延誤最長的時間僅25分鐘，未達延誤全額退票標準。
台鐵704次莒光號今天中午預備由台東開往新左營站，洗車線調車時，發生電源車4軸出軌，出庫路線無法通行，已經完成搶修，有4列次受影響。
台鐵高雄站說，事故發生後，台鐵緊急調度其他車組接手，加上集體休假員工大多已返回工作崗位，因此班次照常發車，不過，下午台東開往新左營站的區車列車全數誤點。
台鐵高雄站又說，南迴線列次不多，適逢大年初四，觀光客加上提前返回高雄工作崗位的民眾，下午幾乎班班客滿，到站列車誤點最久的頂多25分鐘，未達全額退票標準45分鐘，旅客也大多還可接受。
台鐵高雄站指出，剛歷經部分員工春節集體休假風波，又出現出軌意外，今年的年真是不太好過，一波未平，一波又起。
台鐵高雄站長上官慧珠說，因人手不夠，她除夕到初三加班，好不容易今天要休個假仍不得閒，也要關心南迴線這起出軌意外後續。
她又說，高雄站集體休假員工大部分昨天起都已返回工作崗位，高雄站每天參與集體休假的同仁寄曠職通知單，寄出1張、2張、3張的都有，他們應都提出申覆。1060131
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