記者謝敏政／嘉義報導

今年嘉義縣太保花海節從1月22日到31日共10天時間，創下約30萬旅遊人次，今(31日)閉幕記者會上，嘉義縣長張花冠說，這幾天經過高鐵大道花海田旁邊都會塞車，相當多民眾搶著跟美麗的花朵拍照，公所跟農會辦的非常用心，活動內容有特色、豐富精采，希望明年能再接再厲，吸引更多人來嘉遊玩。

今天閉幕記者會，嘉義縣長張花冠、立委蔡易餘、議員戴光宗、太保市長黃榮利與現場民眾一同享受花海美艷，並頒發獎狀給榮獲裝置藝術設計前3名的新埤、祥和及過溝社區，張花冠指出，花海節吸引許多遊客前來拍照，10天的時間每天都超過1萬以上人次，農曆春節每天更超過3萬以上旅客來這邊賞花，今天最後一天的花海節特別開放七彩花田讓大家能享受浪漫花田，想來的旅客要把握最後機會。

黃榮利說，由於是有機米專區，花一定要剷除當肥料，因此明天早上先拆幸福熊、幸福教堂等創意裝置藝術，下午耕耘機將剷除所有花，明年將會營造讓大家更加驚喜的花季，讓民眾有更美的花海可以觀賞，很感謝社會各界的經費補助以及協助。