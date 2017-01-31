▲甘願出差！有3成民眾擁旅遊小確幸，不怕「薪」情差。（圖／記者陳致宇攝）

國際訂房網站Booking.com for Business公布最新「商務旅遊」調查，若工作條件內包括較多的商務旅行，有高達3成以上的受訪者願意接受較低薪資，顯見企業主在徵才或留才時，可能低估「商務旅行次數」在協商薪水時的影響力，而根據過去一年訂房量的變化，東方明珠「上海」擊退東京、紐約等地，榮登年度爆紅商旅地點第一名。



根據「商務旅遊」調查顯示，商務與休閒旅遊的界線在許多人心中逐漸模糊，更有3成的受訪者表示，若工作內容中若包含較多的商務旅行，願意接受較低的薪資。此外，49%的商務人士在過去1年中，曾將出差行程延伸至其他城市或國家，其中約3分之1更表示在今年將會再次以商務旅遊的模式出差。業者預估「出差+旅行」的商旅趨勢未來將不會改變，46%的受訪者表示，2017年的商旅次數將更甚於2016年。



Booking.com for Business產品開發總監Ripsy Bandourian指出，人們不再認為出差會造成工作上的不便，反倒覺得能藉此拓展眼界，從中找到靈感或是職涯發展的方向。如今，商務人士的行動力日增，計畫旅遊的彈性也不斷提高，為兼顧商務及休閒旅遊需求，員工也期望企業主能因應這項趨勢，提高行動與彈性空間，甚至願意為此調整薪資結構。

2016年Top 10爆紅商旅地點 1 上海 2 東京 3 曼谷 4 廣州 5 紐約 6 布達佩斯 7 新加坡 8 香港 9 布拉格 10 阿姆斯特丹

業者根依據過去一年的訂房量，列舉出10大成長最快速的新興商旅地點，有別於倫敦、巴黎等傳統商旅熱門地點，上海、冬京、曼谷，以及廣州搶佔前4名擊退「大蘋果」紐約。研究中，55%的受訪者表示喜愛出差，若前往這些新興的商旅地點，也通常會多安排幾天行程，認識當地環境，善用自己出差的時間。

全球Top 5距離市中心最近機場 1 新加坡樟宜機場 46 minutes 2 慕尼黑機場 47 minutes 3 曼谷國際機場 54 minutes 4 馬德里機場 57 minutes 5 柏林機場 58 minutes

此外，調查中指出，62%的民眾造訪新地點時，會盡量安排各種活動，因此縮短轉運時間，以及如何延長商旅地點的遊覽時間格外重要。業者也特別統計在世界前20大商旅地點中，從下機到市中心住宿平均所需時間，最便捷的前五名為新加坡樟宜機場、慕尼黑機場、曼谷國際機場、馬德里機場、柏林機場。