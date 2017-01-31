（中央社台北31日電）中國大陸官方日前關閉74家旅遊網站，原因是未依法備案、假冒正規旅遊網站、發布涉黃涉賭違法違規資訊。



大陸北京晨報今天報導，中國大陸國家互聯網信息（網路資訊）辦公室日前會同相關部門關閉旅遊在線、北青旅官方旅遊網、伴遊網、重慶伴遊、龍鳳伴遊網、廣州商務伴遊聯盟等74家嚴重違規失信旅遊網站。



大陸國家網信辦表示，「旅遊網站嚴重違規失信」專項整治自2016年9月啟動以來，截至2017年1月中旬，共收到600餘條旅遊網站違規失信舉報線索，相關部門對上述線索核查處置。1060131