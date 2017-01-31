（中央社記者王靖怡台北31日電）中央氣象局今天下午對新北市、基隆市、桃園市、台中市、台南市等18縣市，發布陸上強風特報。



包括新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、花蓮縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣、屏東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣。



氣象局表示，強烈東北風影響，台南以北、東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風出現，請注意防範。1060131