新北市等18縣市 陸上強風特報中央社 (2017-01-31 16:51)
（中央社記者王靖怡台北31日電）中央氣象局今天下午對新北市、基隆市、桃園市、台中市、台南市等18縣市，發布陸上強風特報。
包括新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、花蓮縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣、屏東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣。
氣象局表示，強烈東北風影響，台南以北、東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風出現，請注意防範。1060131
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- BOTTEGA VENETA 經典編織小羊皮雙繩手環 (黑色-M)
- 【Osun】一體成型防蹣彈性沙發套、沙發罩--圖騰系列1+4人座
- Master-Piece OVER-ver.6 03600-v6經典尼龍托特包
- 【Valentino 范倫鐵諾】床包被單四件組-雙人加大41014-5
- 【ASUS】X541UV 15吋筆電(i5-6198DU/4G/500G/920MX-2G/W10)
- GEOX-U CONNOR D 紳士鞋 牛皮 咖啡
- GEOX - D EURO C 涼鞋 牛皮 米白
- 彩舍家居 粉春之約 加大兩用被床包+吸濕排汗冬被 超值組
- Emporio Armani Meccanico 雅爵鏤空機械腕錶-42mm AR1997
- 【東方翡翠寶石】葉子/一夜致富/虎眼石吊墜花件/雕工細緻/L
雲南普洱驚現巨型竹節蟲 體長超40公分體粗堪比成人大拇指【北京新浪網】
外國遊客伴手禮 日本推國際快捷寄回家【中央社】
雞年開工好友分享日 星巴克買一送一【景點家 Tripass】
電腦問題解決 阿姆斯特丹機場恢復運作【中央社】
終於通車啦！搭乘機場捷運需要注意的幾件事【欣傳媒】