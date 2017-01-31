（中央社記者葉素萍台北31日電）台鐵704次莒光號今天中午12時17分預備由台東開往新左營站，於洗車線調車時，發生電源車4軸出軌，出庫路線無法通行。台鐵預計晚間6時30分完成搶修，有4列次，860人受影響。



台鐵指出，這輛莒光號列車在洗車線調車，車廂出軌，導致入出庫路線無法通行，目前正在搶修，預計下午6時30分搶修完成。



台鐵說，這起事件影響約4列次列車、860人旅客，約75分鐘；對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年內至各站辦理全額退費。1060131