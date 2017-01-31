地方中心／台北報導

崇仰公園位於北投丹鳳山下，緊鄰丹鳳公園及中崙仔溝，依山傍水，環境得天獨厚，豐富的林相吸引眾多的飛禽生養其間，走進崇仰公園映入眼簾的即是脫胎換骨的生態池，各種水生植物挺立池中，池畔邊景觀平台，立有圖文並茂解說牌，詳細敘述整個生態池的多樣性。

95年奇岩社區發展協會推出「山水奇岩夢公園」計畫，邀集社區居民共襄盛舉，於生態池栽種台灣原生種植物並主動每個月進行維護工作，在當地居民與奇岩社區發展協會的努力下，後續市政府進行都市計畫變更時也朝著「生態社區」方向規劃，努力維持原有生態系統。

工務局公園路燈工程管理處黃立遠處長表示，中崙仔溝位於崇仰公園內屬溪溝型態，104年配合工務局水利處整治計畫，以生態式理念施工，在整治中崙仔溝護岸的同時並營造生態棲息環境與周邊設置導覽、解說牌等，使得原本的崇仰公園變成更適合民眾健行漫步、動物造訪、植物生活的好地方。

公園處陽明山公園管理所林晁嘉主任表示，崇仰公園生態池早期為灌溉用途之埤塘，經水利處、奇岩社區發展協會及當地居民的共同努力下，現今已成為生態系豐富的生態池，並且保留原有中崙仔溝水系防洪及滯洪沉沙用途，在此特殊地理環境，約有200多種植物、近30種鳥類等，物種多樣性豐富值得來此靜靜觀察及探索。

奇岩社區發展會表示：「催生奇岩生態村」是奇岩社區發展協會的夢想，中崙仔溝與周邊環境改造的「山水奇岩夢公園」計畫為其中ㄧ環，崇仰公園池塘生態化開創了社區共同的記憶，崇仰公園生態池的營造是眾力結晶，誠摯邀請一起來此探索奇岩社區的生態珍寶。

崇仰公園生態池脫胎換骨有了更好的生態環境、動植物棲息地，也提供居民及來訪遊客的有更大的環境刺激，在繁忙的水泥叢林中，對比市區喧鬧，來此停下腳步仔細聆聽蟲鳴鳥叫，將是北投區不可多得的好地方。