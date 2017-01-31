（中央社記者劉得倉曼谷31日專電）泰國人中不少都有華人血統，以擅長做生意的潮州人居多，也很懂得吃，用料實在的潮州菜在曼谷地區有不少名店，觀光客若吃膩泰國菜，選擇潮州菜準沒錯。



名廚阿基師近日來泰國展現廚藝，並希望泰國朋友多到台灣旅遊品嚐道地美食。他在接受採訪時表示，對粵菜中的潮州菜的評語就是用料實在，像是滷水鵝和海鮮料理等，都是真材實料，不過調味稍重，不符現代人健康飲食的潮流，但飲食習慣需要時間調整，不是一時半刻就能改變。



在泰國曼谷的中國城有許多的中式餐廳幾乎以潮州菜為主，最多的是以魚翅和海鮮為主的餐廳，也有許多融合東南亞風情的海鮮料理供應，像是咖喱蟹，不過道地的潮洲菜就是滷水鵝。



一鍋放入中藥香料的滷汁，將全鵝浸出香嫩的肉質，過去這只是潮州菜的冷盤而已，近幾年卻成為要角，而且各家滷汁各有祕方，軟嫩的鵝肉中爆出濃濃的肉香和滷水香。一鍋滷汁只要是肉類都可以入味，鵝肝或胗，豬腳或豬耳朵、大腸或五花肉，都是冷盤中可口小菜，有些店家會有另一鍋滷汁專滷豆干百頁等。



另外，紅燒鵝掌燒得透爛，入口即化配上粉絲或意麵，有飽足感外也品嚐到鵝掌的彈牙滑順感，單點紅燒鵝掌也是名菜，炸蝦棗或蟹棗也是著名的潮州有名的小點心。



在泰國著名的潮州菜餐廳很多，除了網路上知名的蔡欽興之外，還有蔡欽發和福記，其中福記餐室是老曼谷人最熟悉的名店，已經有近半世紀，店招牌上就有隻鵝，而且有中文，非常好認，只不過店家都不會說中文。餐廳在靠近曼谷華南蓬火車站的拉瑪四路朱拉巷內，有兩個店面，附近就是知名黃橋和SAM YAN菜市場，距離地鐵MRT的SAMYAN站不遠。



這一帶是泰國華人聚集的地方，許多店家都有中文招牌，不過在泰國的餐廳多半都有圖片和英文說明，不必擔心點菜的問題，價格也都標示在菜單上。



有機會到泰國，不妨試試潮州滷水菜色，雖然可能無法和台灣層次多變的滷味相比，但絕對是道地的潮州味。1060131