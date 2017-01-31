（中央社記者姜遠珍首爾31日專電）旅遊業界人士透露，地中海航運公司決定取消1至2月從天津出發停靠南韓碼頭的3個郵輪班次，改停日本，預估郵輪班次3月後也難以恢復。



由於大多是中國遊客搭乘停靠韓日兩國郵輪，隨著中國各旅行社執行對韓「限遊令」，讓國際郵輪公司經營赴韓航線面臨不小困難。



南韓聯合新聞通訊社報導，郵輪改變航線與韓籍航空公司赴韓包機被禁飛的時期相重疊，顯示中國大陸制裁南韓決定部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的限韓令力道加大。



業界人士表示，聽說先停南韓後停日本的郵輪航線，因書面上停靠地標注南韓才受阻，但先停日本後停南韓的航線卻被放行，因此業界大多認為，取消郵輪班次，主要是針對南韓。



去年底，公主郵輪的14.2萬噸級「盛世公主」號郵輪已將赴韓班次由13班減至11班，地中海航運的「Norwegian Joy」號也由8班減至5班。



由於每艘郵輪載客1500名以上，有助於提振停靠港的經濟，因停靠南韓的大部分郵輪旅客來自天津和上海，上述措施可能衝擊釜山等地的旅遊業。



北京方面消息顯示，中國政府以根治低價團為由，要求旅行社在去年11月至今年4月間，將赴韓遊客人數削減兩成。如果韓中關係進一步僵持，南韓旅遊業將面臨更大挑戰。1060131