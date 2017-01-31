SkyTrax最新公佈2016年全球最佳航空公司排名，排名根據訪問來自不同的國家近二千萬名的乘客的問卷調查所得，評分包括飛機餐點、座位舒適度和空中服務員友善度等各項範圍，航空界的奧斯卡Skytrax世界航空獎在英國范堡羅航展現場舉行，來看看有哪些航空公司贏得了小金人呢？









（圖片來源：skytrax）





2016最佳航空公司由阿聯酋航空公司拔得頭籌，獲得2016年「世界最佳航空公司」的稱號，阿聯酋航空曾經拿過三次第一名，這次為第四次獲得第一，成立於1985年的阿聯酋航空，在短短30年之間快速的發展，成為航空界的黑馬，機上的魚客系統，更是被評選為全球最佳機上娛樂。





2016最佳航空公司排名如下：

1. 阿聯酋航空

2. 卡塔爾航空

3. 新加坡航空

4. 國泰航空 (最佳機艙潔淨)

5. 全日空航空 (最佳機場服務)

6. 阿提哈德航空

7. 土耳其航空

8. 長榮航空

9. 澳洲航空

10. 漢莎航空









（圖片來源：卡達航空）





相較於去年2015年的排名有稍許的變動，第二名的卡達航空今年下降一個名次，卡達是世界八家五星航空之一，屬於航空聯盟「寰宇一家」的成員，飛行航線遍佈全球。









（圖片來源：長榮航空）





而台灣的長榮航空也被skytrax評為五星級，成為全球第八家五星級航空，並且也加入了世界最大的全球航空聯盟「星空聯盟」，專屬的kitty機，想必深得許多少女的喜愛，身為台灣出身的航空公司，成立25周年的時間，能夠排上全球排名，實在是不容易；而中華航空也從2015年的52名上升到37名。





2016全球最佳廉價航空公司排名：





1 亞洲航空 AirAsia

2 維珍美國航空 Virgin America

3 挪威航空 Norwegian

4 易捷航空 easyJet

5 捷星航空 Jetstar Airways

6 亞洲長途航空 AirAsiaX

7 西捷航空 WestJet

8 靛藍航空Indigo

9 捷星亞洲航空 Jetstar Asia

10 巴西蔚藍航空 Azul Airlines





旅行時，航空的安全性及服務舒適度每個人雖然看法不一，全球十大航空公司當中，你曾經搭過哪些航空公司了呢？不仿下次也把航空公司列為旅行的條件當中，去享受一下前十大航空公司帶給你的高品質飛行服務，畢竟，旅行開始的時候，從搭乘飛機的本身就是一種享受。