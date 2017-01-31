2016全球十大最佳航空公司滔客 (2017-01-31 12:07)
SkyTrax最新公佈2016年全球最佳航空公司排名，排名根據訪問來自不同的國家近二千萬名的乘客的問卷調查所得，評分包括飛機餐點、座位舒適度和空中服務員友善度等各項範圍，航空界的奧斯卡Skytrax世界航空獎在英國范堡羅航展現場舉行，來看看有哪些航空公司贏得了小金人呢？
（圖片來源：skytrax）
2016最佳航空公司由阿聯酋航空公司拔得頭籌，獲得2016年「世界最佳航空公司」的稱號，阿聯酋航空曾經拿過三次第一名，這次為第四次獲得第一，成立於1985年的阿聯酋航空，在短短30年之間快速的發展，成為航空界的黑馬，機上的魚客系統，更是被評選為全球最佳機上娛樂。
2016最佳航空公司排名如下：
1. 阿聯酋航空
2. 卡塔爾航空
3. 新加坡航空
4. 國泰航空 (最佳機艙潔淨)
5. 全日空航空 (最佳機場服務)
6. 阿提哈德航空
7. 土耳其航空
8. 長榮航空
9. 澳洲航空
10. 漢莎航空
（圖片來源：卡達航空）
相較於去年2015年的排名有稍許的變動，第二名的卡達航空今年下降一個名次，卡達是世界八家五星航空之一，屬於航空聯盟「寰宇一家」的成員，飛行航線遍佈全球。
（圖片來源：長榮航空）
而台灣的長榮航空也被skytrax評為五星級，成為全球第八家五星級航空，並且也加入了世界最大的全球航空聯盟「星空聯盟」，專屬的kitty機，想必深得許多少女的喜愛，身為台灣出身的航空公司，成立25周年的時間，能夠排上全球排名，實在是不容易；而中華航空也從2015年的52名上升到37名。
2016全球最佳廉價航空公司排名：
1 亞洲航空 AirAsia
2 維珍美國航空 Virgin America
3 挪威航空 Norwegian
4 易捷航空 easyJet
5 捷星航空 Jetstar Airways
6 亞洲長途航空 AirAsiaX
7 西捷航空 WestJet
8 靛藍航空Indigo
9 捷星亞洲航空 Jetstar Asia
10 巴西蔚藍航空 Azul Airlines
旅行時，航空的安全性及服務舒適度每個人雖然看法不一，全球十大航空公司當中，你曾經搭過哪些航空公司了呢？不仿下次也把航空公司列為旅行的條件當中，去享受一下前十大航空公司帶給你的高品質飛行服務，畢竟，旅行開始的時候，從搭乘飛機的本身就是一種享受。
更多精采文章請見滔客：http://talk.tw/
關鍵字：
上一則：注意保暖
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
雲南普洱驚現巨型竹節蟲 體長超40公分體粗堪比成人大拇指【北京新浪網】
外國遊客伴手禮 日本推國際快捷寄回家【中央社】
雞年開工好友分享日 星巴克買一送一【景點家 Tripass】
電腦問題解決 阿姆斯特丹機場恢復運作【中央社】
終於通車啦！搭乘機場捷運需要注意的幾件事【欣傳媒】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》